Сьогодні 1 жовтня 2026: яке свято та день в історії

1 жовтня – День захисників та захисниць України, ветеранів, українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці та День соціолога. У цей день 331 року до нашої ери відбулася битва при Гавгамелах, у якій військо Александра Македонського розбило армію перського царя Дарія III, що зрештою поклало кінець Перській імперії. У 1648-му козаки захопили фортецю Кодак. У 1869-му з’явилася поштова листівка. У 1931-му ХТЗ випустив перший трактор. У 1945-му завершив роботу Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі. У 1949-му проголосили створення КНР. У 1977-му останній матч зіграв Пеле. У 2010-му Конституційний Суд України скасував політреформу та повернув Януковичу “повноваження Кучми”.

Свята та пам’ятні дати 1 жовтня

1 жовтня в Україні – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана та День соціолога.

У світі – Міжнародний день людей похилого віку та Всесвітній день вегетаріанства.

Також сьогодні: Міжнародний день кави, Всесвітній день какао та шоколаду, Всесвітній день поштової листівки, Міжнародний день музики, День геронтолога, Міжнародний день охорони єнотів, День CD-плеєра, стартують Тиждень поінформованості про небажану пошту та Місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження.

Відео створене з використанням ШІ

1 жовтня в історії

1 жовтня 331 року до н. е. відбулася битва при Гавгамелах, в якій військо Александра Македонського розбило перську армію. Докладніше.

1 жовтня 1648 року козаки захопили польську фортецю Кодак на Запоріжжі. Докладніше.

1 жовтня 1869 року вважається днем ​​народження поштової листівки. Докладніше.

1 жовтня 1931 року Харківський тракторний завод (ХТЗ) випустив перший трактор – СХТЗ 15-30. Докладніше.

1 жовтня 1946 року Нюрнберзький трибунал оголосив вироки головним обвинувачуваним – нацистським політикам, військовим та ідеологам нацизму. Докладніше.

1 жовтня 1949 року на площі Тяньаньмень у Пекіні глава КПК Мао Цзедун офіційно проголосив створення Китайської Народної Республіки. Докладніше.

1 жовтня 1977 року відбувся прощальний матч легенди світового футболу – Пеле. Його проводжали на стадіоні “Джайантс” у Нью-Джерсі. Пеле зіграв два тайми за різні професійні команди – ті дві, за які виступав усе своє життя: “Нью-Йорк Космос” Північноамериканської футбольної ліги та “Сантос” із Бразилії.

“Пеле зіграв першу половину свого останнього матчу за «Сантос» — забивши гол, останній з 1281 голу у своїй кар’єрі, — потім змінив футболку та грав за “Космос” у другій половині. Він не був тим Пеле колишніх часів, але, як сказав його товариш по команді Боббі Сміт: “Ми все ще бачили в ньому проблиски магії. Я бачив, як він робив те, чого ніколи не бачив у жодного іншого футболіста”, — пише про цей історичний матч американський спортивний телеканал ESPN.

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Пеле – єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (у 1958, 1962 та 1970 роках у складі збірної Бразилії). У 1999-му Міжнародний олімпійський комітет назвав його “Спортсменом століття” (попри те, що Пеле ніколи не брав участі в Олімпійських іграх). А у 2000-му ФІФА присудила Пеле та Дієго Марадоні спільну нагороду “Гравець століття”.

Після завершення футбольної кар’єри Пеле став впливовим діячем як у своїй країні, так і у світі: був міністром спорту Бразилії з 1995 по 1998 рік, а також послом доброї волі ООН та ЮНЕСКО. Пеле помер від раку 29 грудня 2022 року у віці 82 років.

1 жовтня 2010 року Конституційний Суд України скасував політреформу 2004 року та повернув Конституцію 1996 року. Докладніше.

Церковне свято 1 жовтня

1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою та холодною.

Якщо дуб та береза на Покрову скинуть все листя, то рік буде легкий.

Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима нескоро прийде.

Що не можна робити 1 жовтня

Не можна працювати по дому, прибирати, прати та шити.

Не можна довго стояти біля плити та готувати страви.

Не можна вживати спиртне.

Не можна стригти нігті.