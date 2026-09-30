«Я тебе вб’ю»: на Харківщині шукають будинок, де мати знущалася з дитини 📹

Працівники поліції та служби у справах дітей наразі намагаються встановити будинок на Харківщині, з вікна якого було чутно, як мати кричить на маленьку дитину, використовуючи ненормативну лексику.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Павло Сушко, основний напрям роботи якого у Верховній Раді – захист прав дітей.

Раніше в харківських телеграм-каналах поширили відео, на якому чутно, як мати в істериці кричить на маленького сина, не дозволяючи користуватися планшетом та дивитися телевізор, принижує та промовляє: “Я тебе вб’ю”, називає “ублюдком” та “паскудою”. Хлопчик плаче. Як стверджується у дописах, все відбувалося у селищі Безлюдівка.

Увага! Відео 18+. Є ненормативна лексика!

“Наразі будинок, зображений на відео, ще не встановлено. Автор відео понад п’ять годин не виходить на зв’язок. Прошу усіх, хто впізнав будинок або має будь-яку інформацію, повідомити 102”, – закликав Сушко.

Він наголосив, що насамперед необхідно забезпечити безпеку дитини. Також з’ясувати, чи перебувала родина на обліку соціальних служб, чи надходили раніше повідомлення про насильство та які заходи вживалися. Окремо необхідно перевірити, чи знали відповідні служби про ситуацію в родині та чи не залишили дитину в небезпеці, попри наявну інформацію, наголосив нардеп.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, харків’янину заборонили контактувати з його 19-річною дочкою за те, що він систематично вдавався до психологічного та фізичного домашнього насильства.