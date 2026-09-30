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Харків атакують БпЛА: “прильоти” у двох районах – Терехов

Події 00:10   30.09.2026
Оксана Горун
Харків атакують БпЛА: “прильоти” у двох районах – Терехов

Близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах.

“Ворог атакував дроном Салтівський район. Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Також зафіксовано ворожий удар по Київському району – наслідки уточнюються”, — написав Терехов.

Перед тим моніторингові канали інформували про ударні БпЛА, які рухалися в бік Харкова.

Вибухи та “прильоти” в Харкові тривають із вечора 29 вересня. Були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Пізніше дрон упав біля багатоповерхового будинку в Київському.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 00:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах".