Харків атакують БпЛА: “прильоти” у двох районах – Терехов
Близько опівночі в Харкові пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари по Салтівському та Київському районах.
“Ворог атакував дроном Салтівський район. Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Також зафіксовано ворожий удар по Київському району – наслідки уточнюються”, — написав Терехов.
Перед тим моніторингові канали інформували про ударні БпЛА, які рухалися в бік Харкова.
Вибухи та “прильоти” в Харкові тривають із вечора 29 вересня. Були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Пізніше дрон упав біля багатоповерхового будинку в Київському.
Читайте також: “Приліт” по об’єкту під Харковом: Дергачі та села навколо без світла