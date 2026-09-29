Вибух пролунав у Харкові, перебої зі світлом: попереджали про швидкісну ціль

Близько 17:04 29 вересня в Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу увімкнули буквально за хвилину до нього. Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісну ціль у бік міста.

“Швидкісна ціль у напрямку Харкова з півночі”, – попередив канал Повітряних сил ЗСУ о 17:03 29 вересня.

Водночас у Харкові включили сирени повітряної тривоги. Сигнал ще не завершився, коли в місті пролунав вибух. Моніторингові канали повідомляли про проліт швидкісної цілі в бік Малої Данилівки. Після “прильоту” жителі Харкова почали повідомляти про перебої з електрикою. Світла також немає в Малоданилівській громаді.

“Унаслідок ворожого удару територія Малоданилівської громади знеструмлена. Наразі очікуємо офіційну інформацію щодо пошкоджень та орієнтовних термінів відновлення електропостачання”, – повідомив голова громади Олександр Гололобов.