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Низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня

Суспільство 16:43   29.09.2026
Вікторія Яковенко
Низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня

У Харківській міськраді попередили про зміни у русі трьох автобусів та двох тролейбусів у вівторок.

За даними мерії, рух транспорту на вулиці Курилівській, на ділянці від вулиці Прикордонної до провулка Кривоконівського, буде заборонений з 9:00 до 15:00 30 вересня. Причина – проведення робіт з видалення та обрізки крон дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями.

Крім цього, на час проведення робіт також буде припинено рух автобусів на вулиці Курилівській, на ділянці від вулиці Прикордонної до вулиці Ткаченківської. У зв’язку з цим, автобуси курсуватимуть так:

№61е: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – пров. Пискунівський – вул. Пискунівська – пров. Лосівський (у зворотному напрямку:  вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Велика Панасівська – Новоіванівський міст – вул. Кузінська – вул. Курилівська – вул. Прикордонна – вул. Кривоконівська – вул. Ткаченківська – вул. Новий Побут – вул. Барикадна – пров. Афанасівський – вул. Золочівська – пр. Слави (Залютине);

№72е: пр. Слави (Залютине) – вул. Золочівська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Новий Побут – вул. Ткаченківська – вул. Кривоконівська – вул. Прикордонна – вул. Курилівська – вул. Кузінська – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);

№270е: пр. Слави (Залютине) – вул. Золочівська – пров. Афанасівський – вул. Холодногірська – вул. Ткаченківська – вул. Кривоконівська – вул. Прикордонна – вул. Курилівська – вул. Кузінська – Новоіванівський міст – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – ст. м. «Держпром».

Також 30 вересня рух тролейбусів на вулиці Харківських Дивізій, на ділянці від розворотного кола «Парк «Зустріч» до вулиці Каденюка, буде припинений з 10:00 до 15:00. Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, пояснили у міськраді.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№13: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді попередили про зміни у русі трьох автобусів та двох тролейбусів у вівторок.".