Дві людини постраждали у ДТП на Харківщині: водію Toyota вручили підозру

Аварія з постраждалими сталася 12 липня на автодорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«43-річний водій автомобіля Toyota не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 53-річний чоловік», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його 45-річний пасажир також зазнав травм.

28 вересня слідчі повідомили про підозру водію Toyota за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 16 вересня поблизу селища Новий Коротич Харківського району. На перехресті трас Київ-Харків-Довжанський та Харків-Берестин-Перещепине зіткнулися автомобілі Scania та Audi.