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Дві людини постраждали у ДТП на Харківщині: водію Toyota вручили підозру

Суспільство 16:15   29.09.2026
Вікторія Яковенко
Дві людини постраждали у ДТП на Харківщині: водію Toyota вручили підозру

Аварія з постраждалими сталася 12 липня на автодорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«43-річний водій автомобіля Toyota не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 53-річний чоловік», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його 45-річний пасажир також зазнав травм.

28 вересня слідчі повідомили про підозру водію Toyota за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 16 вересня поблизу селища Новий Коротич Харківського району. На перехресті трас Київ-Харків-Довжанський та Харків-Берестин-Перещепине зіткнулися автомобілі Scania та Audi.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія з постраждалими сталася 12 липня на автодорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".