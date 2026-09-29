Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

На Харківщині протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися дев’ять разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції СОУ вісім разів біля Нової Козачої, Хрипунів, Різникового та Лозової.

На Куп’янському – українські захисники відбили один штурм окупантів у районі Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 253 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9883 дронів-камікадзе та здійснили 2415 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 32 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Втрати окупантів сьогодні такі: