Live
  • Вт 29.09.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 44.82
  • EUR 50.97

Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Україна 08:04   29.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися дев’ять разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції СОУ вісім разів біля Нової Козачої, Хрипунів, Різникового та Лозової.

На Куп’янському – українські захисники відбили один штурм окупантів у районі Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 253 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9883 дронів-камікадзе та здійснили 2415 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 32 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Втрати окупантів сьогодні такі:

Читайте також: Успіх під Дворічною: «Хартія» взяла під контроль чергову територію (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
29.09.2026, 08:04
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
29.09.2026, 06:00
Почалося: перші важкі удари по Харкову цієї осені – підсумки 28 вересня
Почалося: перші важкі удари по Харкову цієї осені – підсумки 28 вересня
28.09.2026, 23:00
Троє померлих, тисячі постраждалих: ситуація зі сказом на Харківщині
Троє померлих, тисячі постраждалих: ситуація зі сказом на Харківщині
28.09.2026, 21:23
Новини Харкова – головне за 28 вересня: удар по багатоповерхівці на Салтівці
Новини Харкова – головне за 28 вересня: удар по багатоповерхівці на Салтівці
28.09.2026, 22:15
Новини Харкова — головне за 29 вересня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 29 вересня: як минула ніч
29.09.2026, 07:20

Новини за темою:

28.09.2026
Успіх під Дворічною: «Хартія» взяла під контроль чергову територію (відео)
28.09.2026
Масова загибель риби на Харківщині: справою зайнялася поліція
28.09.2026
Побили чоловіка на Харківщині: виправдувальний вирок копам скасували
28.09.2026
Росіяни залишають Куп’янщину, прикриваючись цивільними – “Хартія”
28.09.2026
Переломний момент у «Вівальді»: ЗСУ взяли під контроль важливі території


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 08:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися дев’ять разів, повідомляє Генштаб ЗСУ.".