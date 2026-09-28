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Новини Харкова – головне за 28 вересня: “приліт” по багатоповерхівці, постраждалі

Події 05:11   28.09.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 28 вересня: “приліт” по багатоповерхівці, постраждалі

Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

05:11

До 14 зросла кількість постраждалих у Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку в Салтівському районі зруйновані два поверхи. Кількість постраждалих невпинно зростає. Станом на 05:11 відомо про 14 постраждалих, з яких вісім – діти.

04:52

У Харкові – “прильоти” по Салтівському та Київському районах, серед постраждалих – діти

Близько четвертої ранку 28 вересня в Харкові пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов поінформував про “прильоти” КАБів по двох районах міста. Спочатку повідомив, що удари припали поряд із житловими будинками. Пізніше з’ясувалося, що в Салтівському районі – удар по багатоповерхівці.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: удар припав на другий поверх, два поверхи зруйновані. Відомо вже про дев’ятьох постраждалих, серед яких п’ятеро дітей.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 05:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”".