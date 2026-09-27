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Загибла, чоловік поранений – FPV-дрон знову атакував автівку на Харківщині

Події 20:47   27.09.2026
Оксана Якушко
Загибла, чоловік поранений – FPV-дрон знову атакував автівку на Харківщині

Ворожий FPV-дрон вдарив по автівці у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Росіяни знову атакували 27 вересня цивільну автівку, цього разу в Куп’янському районі.

Близько 15:35 у селищі Великий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили FPV-дроном на оптоволокні автомобіль.

Від отриманих поранень загинула 41-річна жінка. 46-річний чоловік, який теж перебував у машині, отримав поранення. Постраждалого госпіталізували.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, російський FPV-дрон завдав удару по цивільному автомобілю вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району, загинув 67-річний пенсіонер, його дружина отримала гостру реакцію на стрес.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 20:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий FPV-дрон вдарив по автівці у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".