Загибла, чоловік поранений – FPV-дрон знову атакував автівку на Харківщині

Ворожий FPV-дрон вдарив по автівці у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Росіяни знову атакували 27 вересня цивільну автівку, цього разу в Куп’янському районі.

Близько 15:35 у селищі Великий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили FPV-дроном на оптоволокні автомобіль.

Від отриманих поранень загинула 41-річна жінка. 46-річний чоловік, який теж перебував у машині, отримав поранення. Постраждалого госпіталізували.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, російський FPV-дрон завдав удару по цивільному автомобілю вдень 27 вересня в селі Шестаково Чугуївського району, загинув 67-річний пенсіонер, його дружина отримала гостру реакцію на стрес.