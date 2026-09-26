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У РФ продовжують заявляти про “оточення” СОУ на півночі Харківщини: аналіз ISW

Фронт 08:20   26.09.2026
Олена Нагорна
У РФ продовжують заявляти про “оточення” СОУ на півночі Харківщини: аналіз ISW

Російські заяви про нібито оточення українських військових на Великобурлуцькому напрямку на півночі Харківщини не підтверджує американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Міноборони РФ 24 вересня заявило про нібито захоплення сіл Бузове та Хижнякове. Наступного дня російські мілблогери почали стверджувати про взяття під контроль Різникового, Благодатного й Довжанки, а також про «посилення оточення» українських військ. Того ж дня в оборонному відомстві РФ заявили, що підрозділи 11-го армійського корпусу завдають артилерійських ударів по «оточених» українських підрозділах.

В Інституті наголошують: жодних доказів цих заяв немає.

«ISW досі не знайшло доказів на підтвердження російських заяв про оточення України на півночі Харківської області, а нещодавні українські заяви та коментарі російських мілблогерів спростовують ці російські заяви», — зазначають аналітики.

Протягом 24–25 вересня окупанти продовжували наступати на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, проте підтвердженого просування не мали. Натомість на Борівському напрямку українські військові контратакують.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, фейковий успіх росіян на Харківщині виявив ISW. Аналітики Інституту вивчення війни у ​​зведенні за 24 вересня повідомили: ворог спробував заявити про контроль над Новоплатонівкою – це село поряд із Боровою. Щоб підтвердити переможну реляцію, до Новоплатонівки відправили флагоносців. Вони показували триколор на камеру. Однак осінтери «прапоровтик» не зарахували. В ISW зазначили: «Тактика підняття прапорів є частиною когнітивних зусиль Кремля, що спрямовані на перебільшення російських здобутків та створення хибного уявлення про військову силу». Так само аналітики спростували заяви про захоплення окупантами сіл Хижнякове та Бузове на Великобурлуцькому напрямку.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські заяви про нібито оточення українських військових на Великобурлуцькому напрямку на півночі Харківщини не підтверджує американський Інститут вивчення війни (ISW).".