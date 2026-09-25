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Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова

Записано 14:10   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова Скриншот

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону, останнім часом більшість влучань у місті припадає на Київський район, П’ятихатки та Жуковського.

«Я з першого дня війни казав, що безпечних районів у Харкові не буває, немає. Як і по всій Україні. Що стосується де найщільніші обстріли, ми останнім часом бачимо, що це Київський район, П’ятихатки, Жуковського, переважна більшість влучань там. Що стосується тактики, ворог постійно змінює тактику і сьогодні він використовує, у більшості, FPV і на оптоволокні, і на радіозв’язку. Потрібна ешелонована оборона, потрібен ешелонований захист Харкова», – зазначив міський голова.

Він додав, що у місті працюють разом з військовими та інженерами, щоб унеможливити влучання FPV-дронів на оптоволокні.

«Дуже потужну роль у захисті від FPV на радіоканалі грають РЕБи. Ми постійно працюємо», – підсумував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 14:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону, останнім часом більшість влучань у місті припадає на Київський район, П’ятихатки та Жуковського.".