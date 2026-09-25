Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону, останнім часом більшість влучань у місті припадає на Київський район, П’ятихатки та Жуковського.

«Я з першого дня війни казав, що безпечних районів у Харкові не буває, немає. Як і по всій Україні. Що стосується де найщільніші обстріли, ми останнім часом бачимо, що це Київський район, П’ятихатки, Жуковського, переважна більшість влучань там. Що стосується тактики, ворог постійно змінює тактику і сьогодні він використовує, у більшості, FPV і на оптоволокні, і на радіозв’язку. Потрібна ешелонована оборона, потрібен ешелонований захист Харкова», – зазначив міський голова.

Він додав, що у місті працюють разом з військовими та інженерами, щоб унеможливити влучання FPV-дронів на оптоволокні.

«Дуже потужну роль у захисті від FPV на радіоканалі грають РЕБи. Ми постійно працюємо», – підсумував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”