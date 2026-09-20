Сьогодні 20 вересня 2026: яке свято та день в історії

20 вересня в Україні – Всенародний день батька, День працівника лісу та День міста Черкаси. У 2011-му в цей день у США скасували політику “Не питай, не кажи”. У 1991-му Верховна Рада ліквідувала КДБ в Україні. У 1946-му відкрився перший Каннський кінофестиваль. У 1926-му стався зухвалий замах на одного з найвідоміших американських мафіозі – Аль Капоне. У 1870-му італійські війська увійшли до Рима, завершивши об’єднання Італії. У 1519-му Фернан Магеллан вирушив у перше кругосвітнє мореплавання в історії людства. У 1378-му обранням “антипапи” почався Великий розкол у католицькій церкві.

Свята та пам’ятні дати 20 вересня

У третю неділю вересня в Україні відзначають – Всенародний день батька та День працівника лісу, а також – День міста Черкаси.

У світі – Міжнародний день студентського спорту.

Також сьогодні: Всесвітній день обізнаності про онкогінекологію та Всесвітній день риса та Всесвітній день паельї.

Відео створено з використанням ШІ

20 вересня в історії

20 вересня 1378 року кардинали католицької церкви обрали “нового Папу Римського” (“антипапу”) – Климента VII. Докладніше.

20 вересня 1519 року почалося перше кругосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана. Докладніше.

20 вересня 1870 року італійські війська зайняли Папську область і увійшли до Рима, завершивши таким чином тривалий процес об’єднання Італії (також відомий як “Рісорджименто” – “Відродження”). Докладніше.

20 вересня 1926 року стався зухвалий замах на одного з найвідоміших американських мафіозі – Аль Капоне. Докладніше.

20 вересня 1946 року відкрився перший Каннський кінофестиваль. Докладніше.

20 вересня 1991 року в Україні ліквідували КДБ. Докладніше.

20 вересня 2011 року в США офіційно скасували політику “Не питай, не кажи” (“Don’t Ask, Don’t Tell”). Вона діяла з 1994 року та забороняла військовослужбовцям відкрито говорити про свою гомосексуальну орієнтацію.

“Інструкція Міністерства оборони США 1304.26, широко відома як політика “Не питай, не кажи“, забороняла військовослужбовцям дискримінувати або переслідувати негетеросексуальних військовослужбовців, які не розкривають свою сексуальну орієнтацію, водночас відкрито забороняла особам ЛГБТК+ проходити військову службу“, – визначає суть норми сайт Пентагону.

Якщо військовий не приховував своєї гомосексуальної орієнтації, його могли звільнити з американської армії. І це призводило не лише до втрати роботи та кар’єри, а й могло завершитися позбавленням доступу до пільг ветеранів.

Адміністрація нинішнього президента США Дональда Трампа, відома своїм декларуванням традиційних цінностей, ні в його перший, ні другий термін не відновлювала заборону служити в армії гомосексуальним і бісексуальним людям. Але президент все ж таки пішов у наступ у цій сфері – проти трансгендерів. Незабаром після своєї інавгурації, 27 січня 2025 року, він підписав Указ № 14183 під назвою “Надання пріоритету військової досконалості та боєздатності”, метою якого було припинити службу трансгендерних людей у ​​Збройних силах. Це рішення досі оскаржують у судових інстанціях. Так, у червні 2026 року The Washington Post писала про те, що колегія суддів федерального апеляційного суду ухвалила: політика Пентагону, яка фактично забороняє службу трансгендерних людей, є незаконною.

Церковне свято 20 вересня

20 вересня вшановують пам’ять Великомученика Євстафiя Плакиди, його дружини Феопистії та їхніх синів Агапія та Феописта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо шишки широко розкриті, то буде потепління. А якщо закриті, то скоро похолодає.

Чим вище на хвойних деревах ростуть шишки, тим пізніше настане зима.

Що не можна робити 20 вересня

Не можна грубо поводитися з дітьми та кричати на них.

Не варто свататися.

День невдалий для збору винограду.