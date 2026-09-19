Жителі Козачої Лопані виходять на зв’язок: що відбувається в селищі

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в інтерв’ю програмі “Голос громади” розповів про ситуацію в Козачій Лопані, яку російський диктатор Путін ще 2 вересня оголосив “звільненою”.

Задоренко наголошує: Козача Лопань – під контролем ЗСУ. При цьому окупанти продовжують проводити інфільтрацію на територію населеного пункту: ховаються в підвалах, а також риють нори у найближчих ярках і лісопосадках.

“Коли вони говорять, що Козача Лопань захоплена, то я кажу, що коли у 2022 році Козачу Лопань окупував ворог, він встановив там свою адміністрацію, налагодив роботу своїх місцевих органів влади, комунальних підприємств, гуманітарну роботу та інше. То на сьогодні немає представників російської влади. Там є тільки російські військові, які сидять по підвалах, по деяких вулицях, по хатах і в лісопосадках. Але підійде осінь, злетить зелене маскування з дерев – і ворог буде знищений нашими Силами оборони”, – прокоментував Задоренко.

Попри бої, що йдуть навколо, в Козачій Лопані продовжують жити 37 цивільних. Періодично вони виходять на зв’язок та інформують про те, що відбувається.

“Деякі люди з Козачої Лопані виходять до населеного пункту Слатине, отримують гуманітарну допомогу, їжу та повертаються в населений пункт, попри всю небезпеку, яка там сьогодні є. Деяка частина людей, звісно, евакуйовується з Козачої Лопані та зараз знаходиться в місті Дергачі, населених пунктах Слатине та Безруки”, – розповів начальник МВА.

На запитання про те, чому люди, які залишилися в Козачій, досі не прийняли рішення про евакуацію, він відповів так: “Ті люди, які там залишилися, це люди, які пережили окупацію 2022 року. Це люди, які вже звикли жити в умовах постійної війни. Для них це вже сьогодні їхнє життя… Люди відповідають, що в них там будинок, який вони наживали все своє життя, у них є домашні тварини, худоба, на кладовищах поховані їхні дідусі-бабусі. І люди прийняли для себе рішення, що як буде, так і буде”.