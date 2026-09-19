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Жители Казачьей Лопани выходят на связь: что происходит в поселке у границы

Общество 15:27   19.09.2026
Оксана Горун
Жители Казачьей Лопани выходят на связь: что происходит в поселке у границы Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в интервью программе «Голос громады» рассказал о ситуации в Казачьей Лопани, которую российский диктатор Путин еще 2 сентября объявил «освобожденной».

Задоренко подчеркивает: Казачья Лопань — под контролем ВСУ. При этом оккупанты продолжают производить инфильтрации на территорию населенного пункта: прячутся в подвалах, а также роют норы в ближайших ярках и лесопосадках.

«Когда они говорят, что Казачья Лопань захвачена, то я говорю, что когда в 2022 году Казачью Лопань оккупировал враг, он установил там свою администрацию, наладил работу своих местных органов власти, коммунальных предприятий, гуманитарную работу и прочее. На сегодня нет представителей российской власти. Там есть только российские военные, сидящие по подвалам по некоторым улицам, по домам и в лесопосадках. Но подойдет осень, слетит зеленая маскировка с деревьев – и враг будет уничтожен нашими Силами обороны», — прокомментировал Задоренко.

Несмотря на идущие вокруг бои, в Казачьей Лопани продолжают жить 37 гражданских. Периодически они выходят на связь и информируют о происходящем.

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«Некоторые люди из Казачьей Лопани выходят в населенный пункт Слатино, получают гуманитарную помощь, еду и возвращаются в населенный пункт, несмотря на всю опасность, которая там сегодня есть. Некоторая часть людей, конечно, эвакуируется из Казачьей Лопани и сейчас находится в городе Дергачи, населенных пунктах Слатино и Безруки», — отметил Задоренко.

На вопрос о том, почему оставшиеся в Казачьей люди до сих пор не приняли решение об эвакуации, он ответил так: «Те люди, которые там остались, это люди, пережившие оккупацию в 2022 году. Это люди, уже привыкшие жить в условиях постоянной войны. Для них это уже сегодня их жизнь… Люди отвечают, что у них там дом, который они наживали всю свою жизнь, у них есть домашние животные, скот, на кладбищах похоронены их дедушки-бабушки. И люди приняли для себя решение: как будет, так и будет».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в интервью программе «Голос громады» рассказал о ситуации в Казачьей Лопани ".