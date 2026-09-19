Первые выходные после дождя: грибники вышли на охоту на Харьковщине (фото)

Сильный дождь, который прошел в Харькове и области 15 сентября, дал надежду любителям тихой охоты. В Facebook грибники уже делятся фото первого улова.

Первые фото осенних грибов публикуют участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Урожай собирают в лесах в районе Змиева.

В комментариях участники сообщества интересуются безопасными локациями для сбора, а также обсуждают, что в некоторых лесах области еще слишком сухо.

По прогнозам Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей «грибная погода» на Харьковщине продолжится — с понедельника в регионе прогнозируют дожди. При этом резкого снижения температуры не будет, как и ночных заморозков.