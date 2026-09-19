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Первые выходные после дождя: грибники вышли на охоту на Харьковщине (фото)

Общество 12:11   19.09.2026
Оксана Горун
Первые выходные после дождя: грибники вышли на охоту на Харьковщине (фото) Фото: Валентина Коваленко

Сильный дождь, который прошел в Харькове и области 15 сентября, дал надежду любителям тихой охоты. В Facebook грибники уже делятся фото первого улова.

Первые фото осенних грибов публикуют участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только». Урожай собирают в лесах в районе Змиева.

Скриншот/Любители тихой охоты Харьковская область и не только, Facebook
Скриншот/Любители тихой охоты Харьковская область и не только, Facebook

В комментариях участники сообщества интересуются безопасными локациями для сбора,  а также обсуждают, что в некоторых лесах области еще слишком сухо.

По прогнозам Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей «грибная погода» на Харьковщине продолжится — с понедельника в регионе прогнозируют дожди. При этом резкого снижения температуры не будет, как и ночных заморозков.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 12:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сильный дождь, который прошел в Харькове и области 15 сентября, дал надежду любителям тихой охоты. В Facebook грибники уже делятся фото первого улова".