Сегодня 14 сентября 2026: какой праздник и день в истории

14 сентября в Украине – День танковых войск. В этот день 1141 года произошел Разгром Винчестера — одно из ключевых событий гражданской войны в Англии, известной как Анархия. В 1867-м вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. В 1871-м в Харькове начал работу первый в Надднепрянской Украине банк. В 1911-м в Киеве смертельно ранили главу российского правительства Столыпина. В 1939-м украинец Сикорский поднял в небо США свой первый вертолет. В 1954-м советская армия провела военные учения с применением ядерного оружия. В 1960-м создали ОПЕК. В 1982-м в автокатастрофе погибла княгиня Монако Грейс Келли. В 1990-м в США вышла первая серия мультсериала «Tiny Toon Adventures». В 2022-м президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный Силами обороны Изюм.

Праздники и памятные даты 14 сентября

14 сентября в Украине – День танковых войск.

В мире – Всемирный день атопической экземы.

14 сентября в истории

14 сентября 1141 года произошел Разгром Винчестера — одно из ключевых событий гражданской войны в Англии, известной как Анархия. В этом сражении войска королевы Матильды Булонской, жены пленного короля Стефана, нанесли поражение силам императрицы Матильды, осаждавшим замок Вулвси в Винчестере. Императрица сбежала, а ее главного союзника Роберта Глостерского взяли в плен. Впоследствии, 1 ноября 1141-го, его обменяли на короля Стефана.

Гражданская война, во время которой это произошло, продолжалась с 1135 по 1154 год. Она началась после смерти короля Генриха I, сына Вильгельма Завоевателя.

У Генриха было двое детей: дочь Матильда и сын Вильгельм. Наследовать должен был Вильгельм, но он погиб по дороге из Нормандии в Англию – «Белый корабль», на котором плыл наследник, утонул. После смерти первой жены Генрих женился второй раз в надежде, что у него родится еще сын, но его королева была бездетной. Некоторое время в качестве главного наследника рассматривали племянника короля – сына его сестры Аделы Нормандской Стефана Блуаского. Ведь единственная дочь короля уже была императрицей Священной Римской империи – женой императора Генриха V. Однако император умер, овдовевшая императрица Матильда вернулась в Англию. И в 1127 году отец-король провозгласил именно ее наследницей и заставил баронов Англии и Нормандии принять присягу на верность ей.

Матильда, уже в статусе наследницы короны, вышла замуж во второй раз – за Джеффри Плантагенета, графа Анжуйского. У пары родился сын Генрих. Поэтому вопрос наследования короны Англии будто был решен. Однако внук Генриха I был еще совсем мал, а идея правления женщины, очевидно, не устраивала значительное количество английской аристократии. Не менее важной была политическая составляющая – англичане не хотели власти анжуйской династии. После смерти Генриха бароны отказались выполнить присягу верности императрице Матильде, которую давали раньше. Они избрали королем племянника короля – Стефана Блуаского. Именно с этого началась гражданская война.

«Хотя Стефан был очаровательным, привлекательным и (когда это было нужно) храбрым воином, ему не хватало жесткости и он не мог внушить верность. Он не мог ни контролировать своих друзей, ни укротить врагов, несмотря на поддержку своего брата Генриха Блуаского (епископа Винчестера) и своей способной жены Матильды Булонской. Дочь Генриха I Матильда вторглась в Англию в 1139 году, чтобы претендовать на престол, и страна была охвачена гражданской войной. Хотя анархия никогда не распространялась на всю страну, местные распри продолжались под прикрытием гражданской войны; связь между королем и знатью распалась, а высокопоставленные лица (включая брата Стефана, Генриха) свободно меняли стороны, как им было удобно», — пишет о тех событиях официальный сайт Британской короны — Royal Family.

Во время этой войны Стефана взяли в плен, и некоторое время его силы возглавляла жена – Матильда Булонская. Война завершилась в 1154 году – со вступлением на трон сына императрицы Матильды, внука Генриха I – короля Генриха II.

14 сентября 1867 года вышел первый том труда, который значительно повлиял на исторические события и судьбы целых стран — «Капитала» Карла Маркса. Подробнее.

14 сентября 1871 года в Харькове начал работу первый банк в Надднепрянской Украине (т.е. оккупированной россиянами части страны). Это был Харьковский акционерный земельный банк. Подробнее.

14 сентября 1911 года в Киеве смертельно ранили главу российского правительства (Совета министров) Петра Столыпина. Подробнее.

14 сентября 1939 года украинский авиаконструктор Игорь Сикорский в США поднял в воздух свой первый вертолет — VS-300. Подробнее.

14 сентября 1954 года советская армия провела Тоцкие учения – военные учения с применением ядерного оружия. Подробнее.

14 сентября 1960 года создали ОПЕК. Подробнее.

14 сентября 1982 года в автокатастрофе погибла княгиня Монако и известная американская киноактриса Грейс Келли, жена князя Монако Ренье ІІІ. Подробнее.

14 сентября 1990 года в США состоялась премьера мультсериала «Tiny Toon Adventures» («Приключения мультяшек»). Подробнее.

14 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский посетил только что освобожденный ВСУ Изюм.

Церковный праздник 14 сентября

14 сентября — Воздвижение Креста Господня. Также в этот день – упокоение святителя Иоанна Златоуста. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 сентября тепло, то вся зима будет теплой.

Дождь и гроза в этот день — к дождливой осени, а солнце — к теплой и солнечной.

Если уже исчезли все мухи и комары, то скоро сильно похолодает.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя заниматься рукоделием, стиркой, уборкой и тяжелым физическим трудом.

Нельзя ходить в лес или в другую дикую местность, потому что в этот день дикие животные агрессивны.

Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи – это к голоду в семье.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, потому что тогда они не сбудутся.