Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории

28 сентября 1066 года началось норманнское завоевание Англии. В 1651-м Богдан Хмельницкий заключил очень невыгодный для Гетманщины Белоцерковский договор с поляками. В 1864-м в Лондоне создали I Интернационал. В 1939-м СССР и Германия подписали «Договор о дружбе и границе». А в 1978-м умер Папа Римский Иван Павел І, который пробыл на престоле всего 34 дня.

Праздники и памятные даты 28 сентября

28 сентября под эгидой ООН проходят: Международный день всеобщего доступа к информации, День свободы от голода, Международный день правовых знаний и Международный день безопасного аборта.

Также в мире: Всемирный день борьбы с бешенством, День «Помни меня» (его проводят в последний четверг сентября) и Всемирный день моря.

28 сентября в истории

28 сентября 1066 года на английском побережье неподалеку от города Певенси высадились войска Вильгельма Завоевателя. С этого момента началось норманнское завоевание Англии.

Вильгельм был герцогом Нормандии. Титул получил в 7 лет – по завещанию отца, герцога Роберта I Дьявола, хотя и был внебрачным сыном. Многие аристократы не признавали права Вильгельма быть герцогом, однако другой устраивавшей всех кандидатуры не нашли. Уже в 15 лет Вильгельм стал активно участвовать в управлении Нормандией — после того, как король Франции посвятил юношу в рыцари. Герцог жестко подавил два восстания, которые организовали против него сначала двоюродный брат, а впоследствии дядя. Кроме того, Вильгельм завоевал поддержку духовенства и самого Папы Римского, что очень пригодилось ему при завоевании Англии.

Никаких «кровных» прав на английский престол Вильгельм не имел. Король Англии Эдуард Исповедник не оставил прямых наследников. При этом Вильгельм был его дальним родственником (но по линии матери, а не отца-короля). Эдуард некоторое время своей юности провел у родственников в Нормандии, поэтому был хорошо знаком с Вильгельмом и в принципе активно привлекал норманнов к управлению государством. Отсюда ведет начало история, которую широко распространяли норманны при вторжении. Якобы именно Эдуард избрал Вильгельма своим наследником и даже заставил могущественнейшего из английских аристократов Гарольда Годвинсона дать клятву о верности Вильгельму. Английские хронисты все же считают, что на самом деле Эдуард назначил наследником именно Гарольда – брата своей жены.

Как бы ни видел престолонаследие Эдуард Исповедник, после его смерти этот вопрос решали с помощью оружия.

В начале англичане довольно быстро избрали королем Гарольда Годвинсона и короновали его. Но его право на престол обжаловали сразу два претендента: кроме Вильгельма, править Англией пожелал Гаральд III Норвежский. Норвежцы вторглись в Англию первыми, так что король Гарольд Годвинсон сражался с ними (и победил). Но параллельно в Нормандии Вильгельм готовил свое вторжение. Его репутация жесткого правителя и человека, умеющего достигать целей, играла ему на руку. Повоевать под началом герцога вызвались не только местные рыцари, но и воины со всей Франции. Их собралось около 7000 – огромное войско по тем временам. 27 сентября 1066 года эта армия, еще и с конницей, загрузилась на суда, а за ночь переправилась через Ла-Манш. 28 сентября они высадились на английском берегу. Вильгельм выступил в Гастингс, где соорудил себе деревянный замок и стал ждать подхода английской армии. Король Гарольд едва одержал выдающуюся победу — 25 сентября разбил норвежцев вблизи городка Стемфорд-Бридж. Норвежский король погиб в этой битве, а набеги викингов в Англию прекратились навсегда. Но сам победитель так и не смог толком отпраздновать это выдающееся событие. Он был вынужден сразу из одного сражения отправляться на другое – еще и без подкрепления. Уже 13 октября он достиг позиций Вильгельма Завоевателя. 14 октября норманнские войска атаковали англичан и разбили их. Гарольда убили в сражении. Далее норманны оцепили Лондон и заставили лидеров англосаксонской знати подчиниться. Вильгельма признали королем Англии и короновали 25 декабря 1066 в еще недостроенном Вестминстерском аббатстве.

28 сентября 1651 года Богдан Хмельницкий подписал Белоцерковский мирный договор с Речью Посполитой.

Это было вынужденным шагом после неудачной для войска Хмельницкого Берестецкой битвы. Гетман согласился на тяжелые условия. По сути, Гетманщина признавала власть над собой поляков. Им возвращали поместья в захваченных казаками и крестьянами воеводствах. Территорию, подчиненную Хмельницкому, ограничили единственным – Киевским – воеводством. Любых прав вести внешнюю политику казаков лишили, а военные союзы обязали разорвать. Реестровое казацкое войско необходимо было сократить вдвое. Однако все это оказалось не особенно важным, ведь Хмельницкий использовал договор только как возможность для передышки и подготовки к новой военной кампании против Речи Посполитой. Военные действия начались уже весной 1652 года.

28 сентября 1864 года в Лондоне основали Международное товарищество рабочих. Сами основатели назвали его Международный Интернационал, еще не предполагая, что он станет «легендарным» (по крайней мере, в советском мировоззрении) Первым Интернационалом.

Участие в том собрании, на котором провозгласили о создании «того самого Интернационала», принимал лично праотец дальнейшей коммунистической утопии Карл Маркс. Он же вошел в Генеральный Совет – руководящий орган нового Международного товарищества. При этом следует отметить, что он не был единственным и главным идеологом для социалистического движения своего времени. В общество вошли представители разных группировок, которые имели иногда противоположные представления о «мировой пролетарской революции» и социализме вообще. Интернационал из-за разности взглядов довольно быстро раскололся на три ветви, а в дальнейшем (в 1876-м) организацию распустили.

28 сентября 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и Риббентроп дополнили перечень документов, которыми делили Европу. Они подписали «Немецко-советский договор о дружбе и границе». Им закрепили по факту раздел захваченной двумя странами-агрессорами Польши.

Конечно же, захватчики на бумаге заверили друг друга, что их задача на оккупированной территории – «восстановить мир и порядок», а еще – «обеспечить живущим там народам мирное существование, которое соответствует их национальным особенностям». Границу на территории разорванной Польши провели по рекам Западный Буг и Нарев (Нарва). В совместном заявлении захватчики утверждали, что «подписанным сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате распада польского государства, и тем самым создали прочный фундамент для продолжительного мира в Восточной Европе». Они также заявили: «ответственность за продолжение войны» будут нести Англия и Франция. А в случае, если эти вступившиеся за Польшу страны продолжат воевать, то правительства Германии и СССР будут «консультироваться друг с другом о необходимых мерах». Риббентроп после подписания договора сделал отдельное заявление, где, в частности, подчеркнул: «немецко-советская дружба теперь установлена окончательно».

28 сентября 1978 года умер Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани).

Он пробыл на престоле всего 34 дня (меньше возглавлял Католическую церковь только Лев XI в 1605 году — 27 дней). Иоанн Павел I был первым Папой, взявшим себе двойное имя – в честь двух своих предшественников. Он также отказался от средневековой церемонии коронации, заменив ее торжественной мессой на паперти Базилики Святого Петра. Как плохой знак восприняли трагедию во время интронизации Ивана Павла I. Просто во время приема у нового Папы от инфаркта умер глава делегации РПЦ – митрополит Никодим (Ротов). Сам Иоанн Павел I чуть больше, чем через месяц скончался тоже от инфаркта в довольно молодом для понтифика возрасте – 65 лет.

Церковный праздник 28 сентября

28 сентября по новому церковному календарю христиане чтят память преподобного Харитона Исповедника. Он пострадал в Иконии во время гонений на христиан. Харитон твердо исповедовал веру в Христа и разоблачал на судилище языческих богов. За это подвергся жестоким пыткам, однако, по божьей воле, остался жив. Он провел некоторое время в темнице, а когда преследования утихли, Харитона освободили. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу. Чудом спасся, попав в плен к разбойникам по дороге в Иерусалим. В пещеру, куда разбойники бросили Харитона с намерением в дальнейшем убить, заползла змея. Она отравила своим ядом вино. Разбойники напились его и все погибли. А Харитон решил поселиться на месте своего чудесного спасения. Награбленное разбойниками золото раздал нищим и в монастыри, а в пещере устроил церковь, вокруг которой впоследствии образовался монастырь – знаменитая Фаранская Лавра. Со временем Харитон, стремясь к уединению, пошел дальше в пустыню и постепенно основал еще две обители – Иерихонскую и Сукийскую, называемую Старой Лаврой. В конце жизни трудился в пещере на горе, близ Сукийской обители. Умер мирно в глубокой старости. Похоронен, по его завещанию, в церкви, построенной на месте разбойничьей пещеры.

Народные приметы

Погожий день 28 сентября – к холодной и снежной зиме.

Если в этот день холодный ветер, то следующее лето будет теплым.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя заниматься домашними делами и уборкой.

Не желательно выходить во двор и даже за порог.

Нельзя делиться планами и пересчитывать деньги.