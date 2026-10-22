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Сегодня 22 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   22.10.2026
Оксана Горун
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Сегодня 22 октября 2026: какой праздник и день в истории

22 октября 2137 года до н. э. считают датой одного из древнейших описанных солнечных затмений в истории. В 1797-м в этот день француз Андре-Жак Гарнерен первым в истории прыгнул с парашютом. В 1850-м Густав Фехнер основал психофизику. В 1937-м агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всей Украины Василия Липковского. В 1962-м президент США Джон Кеннеди объявил воздушную и морскую блокаду Кубы. В 1995-м состоялась интронизация патриарха Киевского (УПЦ КП) Филарета.

Праздники и памятные даты 22 октября

22 октября в мире – Международный день осведомленности о заикании.

Также сегодня: День Фехнера, День австрийского игристого вина, Международный день CAPS LOCK.

Видео создано с использованием ИИ

22 октября в истории

22 октября 2137 года до н. э., по современным астрономическим расчетам, могло произойти кольцеобразное солнечное затмение, видимое в части Азии. С этой датой связывают одно из самых древних известных описаний солнечного затмения в китайском тексте «Шуцзин». Это явление входит первым в хронологический перечень солнечных затмений, представляющих исторический интерес, который составил астрофизик NASA Фред Эспенак — исследователь солнечных и лунных затмений, известный также как Mr. Eclipse.

«Предложенное им древнейшее свидетельство о затемнении приписывается двум китайским наблюдателям, Хо и Хи. Легенда свидетельствует, что они были слишком пьяны, чтобы увидеть затемнение и сообщить о нем императору, поэтому он приказал их казнить. Эспенак рассчитал возможное затемнение для этого периода времени и предполагает, что это могло быть кольцевое солнечное затмение 22 октября 2137 года до нашей эры. Однако эта хорошо известная история, вероятнее всего, апокрифична», — отмечает Oxford academic.

22 октября 1797 года французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом. Подробнее.

Парашют Гарнерена - первый парашют в мире
Иллюстрация: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_parachute2.jpg

22 октября 1850 года считается днем ​​рождения психофизики – науки, которая количественно исследует связь между физическими раздражителями и психическим ощущением (или проще – между телом и мозгом).  Так точно дата известна, поскольку указана основателем психофизики Густавом Фехнером. Подробнее.

22 октября 1937 года агенты НКВД арестовали митрополита Киевского и всей Украины Василия Липковского. Подробнее.

22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди в телевизионном выступлении подтвердил, что американская разведка обнаружила присутствие советских ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду. Подробнее.

Советские ракеты на Кубе - фото с воздуха
Куба – вид с воздуха на вторую стартовую площадку баллистических ракет средней дальности в Сагуа-ла-Гранде. 17 октября 1962 г. Фото: ВВС США

22 октября 1995 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ КП) Филарета. Подробнее.

22 октября 2022 года в Харьковской области начались первые веерные отключения электричества времен полномасштабного вторжения.

Церковный праздник 22 октября

22 октября чтят память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 октября нет дождя, следующий год будет неурожайным.

Если пошел сильный ливень — еще долго будет дождить.

Ясный и солнечный день – к похолоданию.

Что нельзя делать 22 октября

День неудачный для домашних дел и уборки.

Нельзя скандалить и ругаться.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 октября 2137 года до н. э. считают датой одного из древнейших описанных солнечных затмений в истории. В 1797-м француз Андре-Жак Гарнерен первым в истории прыгнул с парашютом".