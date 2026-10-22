Сьогодні 22 жовтня 2026: яке свято та день в історії

22 жовтня 2137 року до н. е. вважають датою одного з найдавніших описаних сонячних затемнень в історії. У 1797-му в цей день француз Андре-Жак Гарнерен першим в історії стрибнув із парашутом. У 1850-му Густав Фехнер заснував психофізику. У 1937-му агенти НКВС заарештували митрополита Київського та всієї України Василя Липківського. У 1962-му президент США Джон Кеннеді оголосив повітряну та морську блокаду Куби. У 1995-му відбулася інтронізація патріарха Київського (УПЦ КП) Філарета.

Свята та пам’ятні дати 22 жовтня

22 жовтня у світі – Міжнародний день обізнаності про заїкання.

Також сьогодні: День Фехнера, День австрійського ігристого вина, Міжнародний день CAPS LOCK.

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22 жовтня в історії

22 жовтня 2137 року до н. е. за сучасними астрономічними розрахунками, могло відбутися кільцеподібне сонячне затемнення, видиме в частині Азії. З цією датою пов’язують один із найдавніших відомих описів сонячного затемнення в китайському тексті “Шуцзін”. Це явище входить першим до хронологічного переліку сонячних затемнень, що становлять історичний інтерес, який уклав астрофізик NASA Фред Еспенак — дослідник сонячних і місячних затемнень, відомий також як Mr. Eclipse.

“Запропоноване ним найдавніше свідчення про затемнення приписується двом китайським спостерігачам, Хо та Хі. Легенда свідчить, що вони були надто п’яні, щоб побачити затемнення та повідомити про нього імператору, тому він наказав їх стратити. Еспенак розрахував можливе затемнення для цього періоду часу та припускає, що це могло бути кільцеве сонячне затемнення 22 жовтня 2137 року до нашої ери. Однак ця добре відома історія, найімовірніше, є апокрифічною”, — зазначає Oxford academic.

22 жовтня 1797 року французький повітроплавець Андре-Жак Гарнерен здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом. Докладніше.

22 жовтня 1850 року вважається днем ​​народження психофізики – науки, яка кількісно досліджує зв’язок між фізичними подразниками та психічним відчуттям (або простіше – між тілом і мозком). Так точно дата відома, оскільки вказана фундатором психофізики Густавом Фехнером. Докладніше.

22 жовтня 1937 року агенти НКВС заарештували митрополита Київського та всієї України Василя Липківського. Докладніше.

22 жовтня 1962 року президент США Джон Кеннеді в телевізійному виступі підтвердив, що американська розвідка виявила присутність радянських ракет на Кубі та оголосив військово-морську блокаду. Докладніше.

22 жовтня 1995 року відбулася інтронізація патріарха Київського та всієї Руси-України (УПЦ КП) Філарета. Докладніше.

22 жовтня 2022 року в Харківській області розпочалися перші віялові відключення електрики часів повномасштабного вторгнення.

Церковне свято 22 жовтня

22 жовтня вшановують пам’ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 жовтня немає дощу, то наступний рік буде неврожайним.

Якщо пішла сильна злива — ще довго буде дощити.

Ясний і сонячний день — до похолодання.

Що не можна робити 22 жовтня

День невдалий для домашніх справ і прибирання.

Не можна скандалити та лаятися.