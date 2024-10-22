Сьогодні 22 жовтня: яке свято та день в історії

22 жовтня 1797 року француз Андре-Жак Гарнерен першим в історії стрибнув із парашутом. У 1850-му Густав Фехнер заснував психофізику. У 1937-му агенти НКВС заарештували митрополита Київського та всієї України Василя Липківського. У 1962-му президент США Джон Кеннеді оголосив повітряну та морську блокаду Куби. У 1995-му відбулася інтронізація патріарха Київського (УПЦ КП) Філарета. У 2022-му в Харківській області почалися віялові відключення електрики – після масованих ударів ЗС РФ по українській енергетиці.

Свята та пам’ятні дати 22 жовтня

22 жовтня у світі – Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки, Міжнародний день поінформованості про заїкання.

Також відзначають: День Фехнера, День австрійського ігристого вина, Міжнародний день CAPS LOCK.

22 жовтня в історії

22 жовтня 1797 року французький повітроплавець Андре-Жак Гарнерен здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом. Докладніше.

22 жовтня 1850 року вважається днем ​​народження психофізики – науки, яка кількісно досліджує зв’язок між фізичними подразниками та психічним відчуттям (або простіше – між тілом і мозком). Так точно дата відома, оскільки вказана фундатором психофізики Густавом Фехнером. Саме 22 жовтня проводять заходи, що отримали назву День Фехнера.

22 жовтня 1850 року німецький фізик, психолог і філософ Густав Фехнер, прокинувся вранці з геніальною ідеєю: існує закон, що встановлює зв’язок між мозком і тілом. Щобільше, співвідношення між фізичним подразником та психічним відчуттям можна висловити кількісно. Своє відкриття він надалі описав у роботі “Елементи психофізики”, що вийшла в 1860 році.

“Фехнер дійшов висновку, що підвищення рівня подразнення не викликає ідентичного зростання інтенсивності відчуття – зі збільшенням інтенсивності подразнення в геометричній прогресії інтенсивність відчуттів зростає лише в арифметичній. Наприклад, звук дзвіночка, доданий до звучання ще одного дзвіночка, позначається на відчуттях набагато більшою мірою, ніж звук того ж дзвіночка, доданий до звучання десяти дзвіночків, — пояснюють у Педагогічному музеї Національної академії педагогічних наук України. – Отже, Фехнер визначив, що відчуття та подразник піддаються вимірюванням, тож співвідношення між ними можна виразити у вигляді формули S = К log R, де S – величина відчуття, К – експериментально визначена константа, R – величина подразника. Співвідношення подразників до відчуття має вигляд логарифмічної кривої”.

Роботу Фехнера “Елементи психофізики” вважають першою працею з експериментальної психології.

“Фехнер описував свої теоретичні погляди та експериментальні дані детально, в чіткій доказовій формі. Він продемонстрував, що психічні явища можна досліджувати відповідно до загальноприйнятих наукових критеріїв. Учений подав приклад своїм сучасникам, і це стало початком наукової психології”, – зазначають у Педагогічному музеї.

Надалі вчені, звісно, ​​і критикували, і спростовували, й допрацьовували формулу, запропоновану Фехнером. Але ніколи не заперечували важливості його відкриття. Крім “фундації психофізики”, цей німецький вчений відомий ще рядом відкриттів. У тому числі він описав “ефект кольору Фехнера” ​​- ілюзію сприйняття, коли при швидкому русі чорно-білого візерунка в ньому “виникають” кольори.

Також Фехнер описав гіпотезу “золотого перетину”. Він експериментально вивів співвідношення ширини прямокутника до довжини, яке є найбільш привабливим для ока (0,62 або 21:34).

22 жовтня 1937 року агенти НКВС заарештували митрополита Київського та всієї України Василя Липківського. Докладніше.

22 жовтня 1962 року президент США Джон Кеннеді звернувся до американського народу (та радянського уряду) в телевізійному виступі. Він підтвердив, що американська розвідка виявила присутність радянських ракет на Кубі та оголосив військово-морську блокаду. Докладніше.

22 жовтня 1995 року відбулася інтронізація патріарха Київського та всієї Руси-України (УПЦ КП) Філарета. Докладніше.

22 жовтня 2022 року в Харківській області розпочалися віялові відключення електрики. Про необхідність запровадження обмежень через наслідки масованих ракетних ударів по об’єктах енергетики повідомило Укренерго. Напередодні відключати розпочали Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області.

Церковне свято 22 жовтня

22 жовтня вшановують пам’ять рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця. Він жив у II столітті й був єпископом міста Ієраполь у Малій Азії. За часів його життя більшість населення міста складали язичники. Коли Аверкій молився за спасіння їхніх душ, йому явився Ангел і звелів розтрощити ідолів в язичницькому капищі. Він це зробив, за що язичники захотіли вбити Аверкія. Тоді Аверкій сам явився на їхні збори та викрив гріхи невірних, під час цього зібрання Аверкій вигнав бісів із трьох юнаків. Побачивши це чудо, ієрапольці попросили святителя навчити їх християнської віри, а згодом прийняли хрещення. Після цього святитель відправився до сусідніх міст, де проповідував та зцілював хворих. Він побував у Сирії, Кілікії, Месопотамії, Римі. За свої труди Аверкій названий рівноапостольним. Після повернення додому він жив побожним і чеснотливим життям, помер у 193 році.

Народні прикмети

Якщо 22 жовтня немає дощу, то наступний рік буде неврожайним.

Якщо пішла сильна злива — ще довго буде дощити.

Ясний і сонячний день — до похолодання.

Що не можна робити 22 жовтня

День невдалий для домашніх справ і прибирання.

Не можна скандалити та лаятися.