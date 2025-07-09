Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії

9 липня 1997 року Україна підписала Хартію про особливе партнерство з НАТО – перший документ про співпрацю з Альянсом. У 1972-му в Харківській області провели перший в Україні ядерний вибух. У 1816-му проголосили незалежність Аргентини. У 1789-му у Франції стався один із суттєвих кроків до подальшої революції. У 1686-му європейські країни створили Аугсбурзьку лігу.

Свята та пам’ятні дати 9 липня

9 липня у світі – Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

Також сьогодні – День моди.

9 липня в історії

9 липня 1686 року ключові європейські держави об’єдналися, щоб протидіяти Франції, якою на той момент керував Людовик XIV (відомий “Король-Сонце”). Докладніше.

9 липня 1789 року у Франції відбувся один із суттєвих кроків до подальшої революції. Генеральні штати, які скликав король, пройшли стадію Національних зборів та проголосили себе Установчими зборами. Докладніше.

9 липня 1816 року – день проголошення незалежності Аргентини. Цього дня ухвалили декларацію, яку зараз називають Декларацією незалежності Аргентини. Докладніше.

9 липня 1972 року на Харківщині в умовах абсолютної секретності провели перший на території України ядерний вибух. Його здійснили під землею в рамках операції з кодовою назвою “Факел”. Докладніше.

9 липня 1997 року підписали Хартію про особливе партнерство України та НАТО. Цей документ став основою для подальшого розвитку відносин із Північноатлантичним альянсом. Підписували його в Мадриді президент України Леонід Кучма та генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана.

У 2022-му, під час російського вторгнення, до 25-річчя підписання Хартії з НАТО Кучма через свою прессекретарку Дарку Оліфер зробив заяву.

“Я прекрасно пам’ятаю липень 1997 року, адже саме я мав честь підписати у Мадриді від імені України Хартію про особливе партнерство з Північноатлантичним альянсом. Ми були першою державою СНД, яка зважилася вибудовувати власні відносини з Альянсом, не питаючи дозволу у РФ. Це був справжній прорив, хоча формулювання Хартії про партнерство були ще обережними та “округлими”. Минуло 25 років. І ось у Мадриді-2022 пролунали вже абсолютно чіткі, “чеканні” слова: “Сильна і незалежна Україна є ключовою для стабільності євроатлантичної спільноти”.

Ще більш разючим є інший “мадридський” контраст. У тому ж 1997 році Росія підписала з НАТО свій “Основоположний акт про співробітництво”. Ба більше: згодом Москва стає “стратегічним партнером” НАТО! Але у Мадриді-2022 все летить ніби у прірву: НАТО офіційно визнає найбільш серйозною та безпосередньою загрозою для своєї безпеки саме Росію. Ціна та причина “прозріння” наших партнерів страшна – це війна, яку проти нас розв’язала Росія. Війна, яка стала символом нашої незламності та російської оскаженілості, війна, в якій український народ показує світові справжні чудеса мужності, самопожертви, віри в себе. Саме в себе. Тому що зовсім недавно був період, коли віра українців у такого важливого нашого союзника, як НАТО, похитнулася. Навіть можна назвати час більш точно: березень цього року, коли соціологічні опитування показували значне падіння бажання українців бачити нашу державу в НАТО. Багато років українське суспільство можна було умовно поділити на прибічників НАТО-ЄС та на тих, хто орієнтувався на Росію. Парадокс у тому, що зниження “євроатлантичних” настроїв у перші тижні війни аж ніяк не означало збільшення симпатій до агресора. Причини були іншими, і, як мені здається, було їх дві: по-перше, теза українського керівництва про готовність розглядати нейтральний статус в обмін на гарантії безпеки, і, по-друге, позиція НАТО, який чітко заявив, що не втручатиметься в українсько-російську війну. Пам’ятаю болісну реакцію на це багатьох наших громадян: виходить, НАТО – боягузи? Ми ж так розраховували на їхню допомогу, а вони злякалися? Пройшло кілька місяців – і все знову змінилося. Сьогодні теза про нейтралітет, здається, знята з нашого порядку денного (…) Я абсолютно впевнений, що альтернативи прагненню до НАТО і, зрештою, приєднання до Альянсу в нас просто немає. Як, до речі, немає її та в самого НАТО, якщо він хоче повноцінно та успішно протистояти тій силі, яку нарешті визначив як найбільшу загрозу для себе”, — писав Кучма у 2022-му.

Церковне свято 9 липня

9 липня вшановують пам’ять священномученика Панкратiя, єпископа Тавроменійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то літо буде мокрим аж до осені.

Якщо погода гарна, то тепло буде ще сім тижнів поспіль.

Якщо 9 липня спекотно, то посуха буде ще 40 днів.

Що не можна робити 9 липня

Не можна важко працювати.

Не можна відмовляти в допомозі.