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Сьогодні 3 листопада 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   03.11.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 3 листопада 2026: яке свято та день в історії

3 листопада –  День інженерних військ ЗСУ. У цей день 1783 року Джордж Вашингтон наказав розформувати Континентальну армію США. У 1918-му в Першій світовій війні капітулювала Австро-Угорщина, а в Німеччині почалася Листопадова революція. У 1937-му в урочищі Сандармох розстріляли видатних діячів України. У 1938-му Франклін Рузвельт вдруге виграв вибори президента США. У 1941-му вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври. У 1943-му почалася битва за Київ. У 1962-му народився український театральний режисер Андрій Жолдак, чиє життя повязане з Харковом.

Свята та пам’ятні дати 3 листопада

3 листопада – День інженерних військ ЗСУ.

У світі – Міжнародний день біосферних заповідників.

Також сьогодні: Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи та День кліше.

3 листопада в історії

3 листопада 1783 року Джордж Вашингтон наказав розформувати Континентальну армію США, повідомляє Музей Американської революції. Це сталося через два місяці після офіційного завершення Війни за незалежність США, яка тривала з 1775 року. 3 вересня 1783-го, підписавши Паризький договір, Велика Британія визнала незалежність своїх бунтівних заокеанських колоній (хоча обидві сторони ратифікували документ пізніше – у 1784-му). Договір визначив межі нової держави, у тому числі – з територіями Північної Америки, які залишилися британськими (переважно сучасною Канадою). Генерал Вашингтон був головнокомандувачем американської армії з першого року війни за незалежність. 4 грудня 1783-го він провів прощальну зустріч зі своїми офіцерами у таверні “Фраунсес” у Нью-Йорку. А 23 грудня склав повноваження головнокомандувача Континентальної армії перед Континентальним конгресом.

3 листопада 1918 року Австро-Угорщина капітулювала у Першій світовій війні. Докладніше.

Розпад Австро-Угорської імперії після Першої світової війни
Як розпадалася Австро-Угорська імперія. Ілюстрація: AlphaCentauri

3 листопада 1918 року розпочалося Кільське повстання, яке стало поштовхом для Листопадової революції в Німецькій імперії. Докладніше.

3 листопада 1918 року в Чернівцях відбулося Буковинське народне віче, яке одноголосно ухвалило рішення про приєднання Північної Буковини до ЗУНР.

3 листопада 1936 року президентські вибори в США вдруге виграв Франклін Рузвельт. Докладніше.

3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох за рішенням НКВС розстріляли 265 ув’язнених так званого “першого соловецького етапу”. Докладніше.

3 листопада 1941 року вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври, збудований у XI столітті. Докладніше.

Вибух Успенського собору Києво-Печерської Лаври
Фото: ukrainaincognita.com

3 листопада 1943 року розпочалася битва за Київ між Червоною армією та Вермахтом. Докладніше.

3 листопада 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак, який прославив на весь світ Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. Докладніше.

Церковне свято 3 листопада

3 листопада – день пам’яті мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, й Аїфала, диякона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 3 листопада випав перший сніг, то зима буде ранньою.

Якщо день сонячний, то найближчими днями погода буде ясною, але морозною.

Що не можна робити 3 листопада

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна стригти волосся.

Не можна садити дерева.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 листопада –  День інженерних військ ЗСУ. У цей день 1783 року Джордж Вашингтон наказав розформувати Континентальну армію США".