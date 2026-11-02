«Дорога Дергачі-П’ятихатки стає небезпечнішою» – Гололобов про атаки FPV

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що впродовж останніх двох годин зафіксували два влучання FPV-дронів у вантажні автомобілі спецтранспорту поблизу одного з населених пунктів громади.

За його словами, одне з влучань сталося на автобусній зупинці. Унаслідок атаки загинув працівник спеціального транспорту.

«Дорога Дергачі-П’ятихатки стає дедалі небезпечнішою. Ми бачимо, що атаки на транспортні засоби продовжуються, а ризики для водіїв та пасажирів зростають. Наполегливо прошу всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості утримуйтеся від пересування цією дорогою без нагальної потреби, не затримуйтеся на відкритих ділянках та уважно стежте за безпековою ситуацією», – звернувся Гололобов.

Утриматися від поїдок автодорогою Дергачі – П’ятихатки закликає і начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Причина – підвищена небезпека атак російських FPV-дронів.

Нагадаємо, вночі та вранці 2 листопада армія РФ обстріляла низку населених пунктів Харківщини. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти атакували село Приморське Печенізької громади. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. У селі пошкоджені дев’ять приватних будинків. Під ударом опинився і Чугуїв. РФ вдарила по місту БпЛА. П’ять людей постраждали. Вночі через ворожу атаку пошкодження отримали п’ять багатоповерхівок у Лозовій.