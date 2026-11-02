Live
  • Пн 02.11.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 45.35
  • EUR 50.68

Аварійні відключення у Харкові: людей просять не дзвонити за номером “1562”

Суспільство 09:46   02.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Аварійні відключення у Харкові: людей просять не дзвонити за номером “1562” Зображення створене ШІ

У пресслужбі мерії вранці 2 листопада повідомили, що через обстріли енергосистеми України в Харкові ввели аварійні відключення. Про це попередили в АТ “Харківобленерго”.

Наразі фахівці вже працюють над тим, щоб відновити електропостачання найближчим часом. А поки людей просять не дзвонити за номером “1562”.

“Звертаємось до містян з проханням не займати телефон диспетчерської служби «1562» з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб”, – додали в мерії.

Читайте також: Кібервідповідь за «Повітряну тривогу» та «прильоти» у РФ: що атакували ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Ворог атакує Харківщину: постраждали люди, пошкоджені будинки (фото)
Ворог атакує Харківщину: постраждали люди, пошкоджені будинки (фото)
02.11.2026, 12:45
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
02.11.2026, 12:14
Аварійні відключення у Харкові: людей просять не дзвонити за номером “1562”
Аварійні відключення у Харкові: людей просять не дзвонити за номером “1562”
02.11.2026, 09:46
Кібервідповідь за “Повітряну тривогу” та “прильоти” у РФ: що атакували ЗСУ
Кібервідповідь за “Повітряну тривогу” та “прильоти” у РФ: що атакували ЗСУ
02.11.2026, 09:19
Сьогодні 2 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 листопада 2026: яке свято та день в історії
02.11.2026, 06:00
РФ просунулась біля Гоптівки: у Deep State оновили карти
РФ просунулась біля Гоптівки: у Deep State оновили карти
02.11.2026, 07:45

Новини за темою:

02.11.2026
Новини Харкова – головне 2 листопада: кібератака РФ, просування ворога, удари
02.11.2026
Радіаційну та хімічну небезпеку оголошували в Україні: що сталося
31.10.2026
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
31.10.2026
«Оце буде перемога»: якими рослинами біолог радить засівати газони Харкова
31.10.2026
У Харкові відновлюють будинки після нічної атаки росіян (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення у Харкові: людей просять не дзвонити за номером “1562”», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 09:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії вранці 2 листопада повідомили, що через обстріли енергосистеми України в Харкові ввели аварійні відключення.".