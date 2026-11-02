Аварійні відключення у Харкові: людей просять не дзвонити за номером “1562”

У пресслужбі мерії вранці 2 листопада повідомили, що через обстріли енергосистеми України в Харкові ввели аварійні відключення. Про це попередили в АТ “Харківобленерго”.

Наразі фахівці вже працюють над тим, щоб відновити електропостачання найближчим часом. А поки людей просять не дзвонити за номером “1562”.

“Звертаємось до містян з проханням не займати телефон диспетчерської служби «1562» з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб”, – додали в мерії.