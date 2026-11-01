Сьогодні 1 листопада 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівника соціальної сфери. 1 листопада 1512 року відкрили для загального огляду стелю Сікстинської капели, яку розписав Мікеланджело. У 1604-му відбулася прем’єра трагедії “Отелло” Шекспіра. У 1775-му землетрус і цунамі повністю зруйнували столицю Португалії Лісабон. У 1918-му у Львові розпочалося повстання “Листопадовий чин”, внаслідок якого проголосили ЗУНР. У 1952-му в США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. У 1993-му набув чинності Маастрихтський договір, яким утворили Європейський Союз. У 2024-му російська армія завдала ударів ракетами С-400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові.

Свята та пам’ятні дати 1 листопада

В Україні перша неділя листопада – це День працівника соціальної сфери. У світі – День нульових завдань.

1 листопада у світі – Всесвітній день екології та екологів і День народження Європейського союзу.

Католицька церква відзначає День усіх святих.

Також сьогодні: Міжнародний день вегана, День нульового меридіана, стартує Мовембер (або Вусопад), Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день бізнес-аналітики, Міжнародний день ароматичної свічки, Міжнародний день вина “Ксиномавро”.

Відео створене з використанням ШІ

1 листопада в історії

1 листопада 1512 року відкрили для загального огляду стелю Сікстинської капели, яку розписав Мікеланджело. Свою роботу художник завершив напередодні, 31 жовтня. А 1 листопада, в День усіх святих, Папа Римський Юлій II звершив урочисту месу, під час якої віряни могли вперше побачити нові фрески.

Сікстинська капела є місцем проведення Конклаву – виборів Папи Римського. Її будівництво завершили за часів Папи Римського Сікста IV. Він освятив капелу 15 серпня 1483 року. Розпис стін будівлі виконала ціла команда художників епохи Відродження, включаючи Сандро Боттічеллі, П’єтро Перуджино, Пінтуріккьо та інших. Мікеланджело виконував оздоблення стелі капели після її освячення – між 1508 та 1512 роками. Він намалював серію з дев’яти картин, що зображують Створення світу, стосунки Бога з людством та падіння людства. У кожному кутку митець зобразив сцени чудового порятунку народу Ізраїлю. А між 1535 та 1541 роками намалював також Страшний суд над вівтарем.

1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”. Докладніше.

1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Португалії Лісабон. Докладніше.

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, що увійшло в історію як “Листопадовий чин”. Докладніше.

1 листопада 1944 року помер митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький.

1 листопада 1952 року США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. Докладніше.

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, яким утворено Європейський Союз.

1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-300/400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 1 листопада

1 листопада – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої, преподобної Феодотії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день теплий, то зима буде теплою, а весна ранньою.

Якщо 1 листопада морози, то через тиждень настане відлига.

Якщо випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо пішов дощ, то перший сніг випаде тільки в кінці листопада.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна купувати предмети розкоші та витрачати гроші без зайвої потреби.

Краще не виходити на вулицю після заходу сонця.