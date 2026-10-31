Вибухи у Харкові: місто під атакою “бандеролей”

У Харкові один за одним пролунали вибухи о 10.15.

Перед атакою монітори попереджали про те, що на місто летять кілька “бандеролей” із південного заходу.

“Ворог завдав подвійного удару “бандеролями” по місту: в одному випадку був атакований Немишлянський район, в іншому – Київський”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Поки інформація про постраждалих не надходила, уточнив після прильоту начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На теперішній час є попередження від моніторів про реактивні шахеди, які взяли курс на Харків.