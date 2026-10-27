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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, серед постраждалих – дитина

Події 23:45   27.10.2026
Оксана Якушко
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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, серед постраждалих – дитина

Росіяни атакували БпЛА багатоповерхівку в Основ’янському районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Доповнено о 23:45. 32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік і 4-річний хлопчик постраждали внаслідок «прильоту» ворожого дрону в Основ’янському районі, їх ушпиталили, повідомив Олег Синєгубов.

23:30. Окупанти атакували Харків близько 22:40.
Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання сталося по багатоквартирному житловому будинку і в ньому заблоковані люди.

Внаслідок атаки ворожого БпЛА двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Постраждалим надали медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що 4-річний хлопчик має гостру реакцію на стрес.

“Ще одній людині знадобилася допомога лікарів у результаті прильоту в Основ’янському районі”, – уточнив кількість постраждалих Олег Синєгубов.

“Внаслідок ворожого удару по Основ’янському району спалахнули 2-поверхова виробнича будівля, 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок та 1-поверховий житловий будинок. Також пошкоджені приватний житловий будинок та автомобіль”, – розповів Олег Синєгубов.

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 23:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували БпЛА багатоповерхівку в Основ’янському районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".