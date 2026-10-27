Чого чекати від листопада жителям Харківщини? Прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад 2026-го року на Харківщині.

За даними синоптиків, в останній місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у листопаді також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Нагадаємо, опалювальний сезон на Харківщині розпочнеться не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу 23 жовтня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Після цієї дати будуть орієнтуватися на температурний режим і воєнну ситуацію. За словами Синєгубова, зараз підготовка до зими триває згідно із затвердженими планами.