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Чого чекати від листопада жителям Харківщини? Прогноз синоптиків

Суспільство 13:08   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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Чого чекати від листопада жителям Харківщини? Прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад 2026-го року на Харківщині.

За даними синоптиків, в останній місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у листопаді також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Нагадаємо, опалювальний сезон на Харківщині розпочнеться не раніше 1 листопада. Про це на брифінгу 23 жовтня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Після цієї дати будуть орієнтуватися на температурний режим і воєнну ситуацію. За словами Синєгубова, зараз підготовка до зими триває згідно із затвердженими планами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 13:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад 2026-го року на Харківщині.".