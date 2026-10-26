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Загинули 12 людей: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)

Суспільство 16:13   26.10.2026
Вікторія Яковенко
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Загинули 12 людей: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото) Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулого тижня під ворожими ударами перебували 113 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів 12 людей загинули, серед них – двоє дітей. Постраждали 148 людей, серед них – 11 дітей.

За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон: 27 ракет, вісім КАБів, три РСЗВ, 19 БпЛА типу «Герань-2», три «ланцети», 19 «молний», 50 FPV-дронів, тип ще 786 безпілотників встановлюють.

Начальник ХОВА розповів, що суттєво постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, електромережі, цивільні підприємства, заклад харчування, господарчі споруди, адміністративні та складські будівлі, магазин, навчальний заклад, автомобілі.

Значні пошкодження — в Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Лозівському районах.

У Харкові ворог пошкодив сім багатоквартирних будинків, електромережі, 16 приватних будинків, сім цивільних підприємств, цвинтар, дві АЗС, гіпермаркет, складські приміщення, будівлю цирку, три складські приміщення, адміністративну будівлю, залізничну інфраструктуру і півсотні автомобілів.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов
обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів. Мер Ігор Терехов зазначив, що місто пройшло крізь чергову серію жорстоких ворожих атак. Три людини загинули, 28 – постраждали, серед них – троє дітей. Під вогнем були шість районів: Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський. Ворог повністю знищив останній «Епіцентр», що працював у місті, констатував Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж минулого тижня під ворожими ударами перебували 113 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".