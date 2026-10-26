Загинули 12 людей: чим РФ обстрілювала Харківщину минулого тижня (фото)
Упродовж минулого тижня під ворожими ударами перебували 113 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів 12 людей загинули, серед них – двоє дітей. Постраждали 148 людей, серед них – 11 дітей.
За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон: 27 ракет, вісім КАБів, три РСЗВ, 19 БпЛА типу «Герань-2», три «ланцети», 19 «молний», 50 FPV-дронів, тип ще 786 безпілотників встановлюють.
Начальник ХОВА розповів, що суттєво постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, електромережі, цивільні підприємства, заклад харчування, господарчі споруди, адміністративні та складські будівлі, магазин, навчальний заклад, автомобілі.
Значні пошкодження — в Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Лозівському районах.
У Харкові ворог пошкодив сім багатоквартирних будинків, електромережі, 16 приватних будинків, сім цивільних підприємств, цвинтар, дві АЗС, гіпермаркет, складські приміщення, будівлю цирку, три складські приміщення, адміністративну будівлю, залізничну інфраструктуру і півсотні автомобілів.
Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів. Мер Ігор Терехов зазначив, що місто пройшло крізь чергову серію жорстоких ворожих атак. Три людини загинули, 28 – постраждали, серед них – троє дітей. Під вогнем були шість районів: Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський. Ворог повністю знищив останній «Епіцентр», що працював у місті, констатував Терехов.