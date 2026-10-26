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Вибухівка в одязі: жителів Золочева попередили про дистанційне мінування

Суспільство 14:49   26.10.2026
Вікторія Яковенко
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Вибухівка в одязі: жителів Золочева попередили про дистанційне мінування Фото: “Зоря”

У селищі Золочів в одному з густонаселених районів виявили вибухонебезпечний предмет, захований в елементах одягу, повідомляє видання «Зоря».

«Російські війська продовжують дистанційно мінувати територію, створюючи смертельну загрозу для мирного населення. Будьте максимально уважними!», – йдеться у повідомленні.

Якщо побачили на дорозі чи узбіччі підозрілий предмет, зокрема одяг або речі, яких там не повинно бути: у жодному разі не торкайтеся його та не піднімайте, не намагайтеся відсунути на узбіччя, не наїжджайте на предмет автомобілем чи іншим транспортом.

Також слід одразу зателефонувати за номерами 101 чи 102.

взрывчатку нашли в одежде в Золочеве
Фото: “Зоря”

Нагадаємо, 6 жовтня у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Золочів в одному з густонаселених районів виявили вибухонебезпечний предмет, захований в елементах одягу, повідомляє видання «Зоря».".