Вибухівка в одязі: жителів Золочева попередили про дистанційне мінування

У селищі Золочів в одному з густонаселених районів виявили вибухонебезпечний предмет, захований в елементах одягу, повідомляє видання «Зоря».

«Російські війська продовжують дистанційно мінувати територію, створюючи смертельну загрозу для мирного населення. Будьте максимально уважними!», – йдеться у повідомленні.

Якщо побачили на дорозі чи узбіччі підозрілий предмет, зокрема одяг або речі, яких там не повинно бути: у жодному разі не торкайтеся його та не піднімайте, не намагайтеся відсунути на узбіччя, не наїжджайте на предмет автомобілем чи іншим транспортом.

Також слід одразу зателефонувати за номерами 101 чи 102.

Нагадаємо, 6 жовтня у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина.