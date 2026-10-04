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Удар по автівці в Золочеві: двоє людей поранені (фото)

Події 12:08   04.10.2026
Оксана Горун
Удар по автівці в Золочеві: двоє людей поранені (фото)

Російська армія атакувала дроном цивільний автомобіль у Золочеві вранці 4 жовтня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько 10:30 російські війська завдали удару дроном по цивільному автомобілю у селищі Золочів. Внаслідок атаки поранення отримала 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Наразі постраждалих доставлено до лікарні. Надається вся необхідна медична допомога“, – написав Синєгубов.

У 62-річної жінки поранені ноги, в чоловіка – обличчя та права нога, уточнив “Об’єктиву” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Автомобіль згорів.

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Фото: Віктор Коваленко

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Нагадаємо, протягом доби Харківщину атакували “ланцет”, чотири “молнии”, 12 FPV-дронів та ще чотири БпЛА, тип яких встановлюють. Внаслідок цих ударів загинули двоє людей: чоловік, який потрапив під удар дрона по авто на дорозі між Дергачами та Золочевом (в районі села Маслії), та 35-річна жінка — також від удару FPV-дрона по машині в селі Шестакове.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія атакувала дроном цивільний автомобіль у Золочеві вранці 4 жовтня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".