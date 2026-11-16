Сьогодні 16 листопада 2026: який день в історії

16 листопада в Україні – День пам’яті загиблих морських піхотинців і День працівників радіо, телебачення і зв’язку. У цей день 2004 року вийшла комп’ютерна гра “Half-Life 2”, а у 2001-му – перший фільм про Гаррі Поттера. У 2002-му президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав до Верховної Ради кандидатуру Януковича у прем’єри. У 1994-му Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У 1924-му в Харкові вийшла в етер перша в Україні радіопередача. У 1918-му колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. У 1272-му помер король Англії Генріх III.

Свята та пам’ятні дати 16 листопада

16 листопада – День пам’яті загиблих українських морських піхотинців, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

Також сьогодні: Міжнародний день толерантності, Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день боротьби з анорексією, День ісландської мови, День непарних шкарпеток, Міжнародний день фламенко, Всесвітній день ґудзиків.

Відео створене з використанням ШІ

16 листопада в історії

16 листопада 1272 року помер король Англії Генріх III. Королем став його син Едуард I. На момент смерті батька принц перебував у хрестовому поході – на батьківщину він повернувся лише за два роки. Докладніше.

16 листопада 1918 року колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. Докладніше.

16 листопада 1924 року о 19:00 із Харкова (тодішньої столиці УРСР) вийшла в етер перша українська радіопередача. Докладніше.

16 листопада 1994 року Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Докладніше.

16 листопада 2001 року в прокат (спочатку у Великій Британії та США) вийшов перший фільм про Гаррі Поттера – “Гаррі Поттер і філософський камінь”.

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На той час історія “хлопчика, який вижив” уже захопила уяву читачів по всьому світу. Перша книга про Гаррі, завершена Джоан Роулінг ще у 1995-му, вийшла в 1997 році, адже письменниця далеко не одразу знайшла видавництво, яке погодилося б взятися за проєкт. 26 червня 1997 року видавництво “Bloomsbury” випустило книгу невеликим тиражем. Також авторські права на перший твір Роулінг за 100 тисяч доларів придбав американський видавець “Scholastic”. Історія миттєво стала популярною. На момент виходу першого фільму читачі вже знали її до “Кубка вогню”.

Але кіноверсія відкрила світ магії й тим маґлам, які до цього моменту книгами Роулінг не цікавилися. Режисером “Гаррі Поттера та філософського каменю” став Кріс Коламбус, який до того створив абсолютний хіт різдвяного кінопрокату “Сам удома”. На головні ролі Гаррі, Рона та Герміони взяли Деніела Редкліффа, Руперта Грінта та Емму Вотсон. Винятковий і стабільний успіх фільму “переселив” їх на знімальний майданчик на найближчі 10 років. Під час знімання “Філософського каменю” акторам було 11, 12 та 10 років відповідно, а в останньому фільмі кіносаги школярів Гоґвортсу вони грали вже у віці 20+.

Наразі фанати “Гаррі Поттера” з нетерпінням чекають на вихід нової відеоверсії його історії – серіалу від HBO. Офіційно про проєкт оголосили у 2023 році. А прем’єра першого сезону запланована на 25 грудня 2026 року.

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16 листопада 2002 року Президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав на розгляд Верховної Ради нового кандидата у прем’єри – голову Донецької ОДА Віктора Януковича. Докладніше.

16 листопада 2004 року вийшла комп’ютерна гра “Half-Life 2”, що стала культовою. Докладніше.

Церковне свято 16 листопада

16 листопада вшановують пам’ять апостола Матвія та праведного Фулвіана, князя Ефіопського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 листопада буде тепло, то зима буде пізня.

Якщо йтиме дощ, то зима буде теплою.

Якщо дме сильний вітер, то хуртовини почнуться із середини зими.

Що не можна робити 16 листопада

Не можна довго дивитись у дзеркало.

Не можна одягати нові та червоні речі.

Не можна сидіти на столі.