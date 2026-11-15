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Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено)

Події 09:44   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Російський дрон ударив по даху автобуса в Харкові (доповнено) Ілюстративне фото

Перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05.

Доповнено о 09:44. Ще один удар зафіксували в Київському районі, додав Терехов.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що в Київському районі дрон ударив по даху автобуса. За попередньою інформацією, уточнив Терехов, постраждалих внаслідок влучання немає.

Нагадаємо, Немишлянський район Харкова атакував реактивний дрон 14 листопада. “Приліт” – на території медичного закладу. Інформації щодо постраждалих не було.

Крім цього, вранці ворог ударив по Дергачах двома “геранями “. Внаслідок атаки поранення отримав 61-річний місцевий житель. Також гостру реакцію на стрес діагностували у двох жінок 54 та 56 років та чотирьох дітей 4, 9, 12 та 13 років. 67-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу селища Борова. Під ударом також було місто Златопіль.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 09:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший “приліт” у Харкові 15 листопада зафіксували близько 09:05.".