Российский дрон ударил по крыше автобуса в Харькове (дополнено)

Первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05.

Дополнено в 09:44. Еще один удар был зафиксирован в Киевском районе, добавил Терехов.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет.

Напомним, Немышлянский район Харькова атаковал реактивный дрон 14 ноября. «Прилет» – на территории медицинского учреждения. Информации о пострадавших не было.

Кроме этого, утром враг ударил по Дергачам двумя «Геранями«. В результате атаки ранения получил 61-летний местный житель. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет. 67-летний мужчина погиб в результате обстрела поселка Боровая. Под ударом также находился город Златополь.