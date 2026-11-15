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Российский дрон ударил по крыше автобуса в Харькове (дополнено)

Происшествия 09:44   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Российский дрон ударил по крыше автобуса в Харькове (дополнено) Иллюстративное изображение

Первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05.

Дополнено в 09:44. Еще один удар был зафиксирован в Киевском районе, добавил Терехов.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет.

Напомним, Немышлянский район Харькова атаковал реактивный дрон 14 ноября. «Прилет» – на территории медицинского учреждения. Информации о пострадавших не было.

Кроме этого, утром враг ударил по Дергачам двумя «Геранями«. В результате атаки ранения получил 61-летний местный житель. Также острую реакцию на стресс диагностировали у двух женщин 54 и 56 лет и четырех детей 4, 9, 12 и 13 лет. 67-летний мужчина погиб в результате обстрела поселка Боровая. Под ударом также находился город Златополь.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 09:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05.".