Новости Харькова 15 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: что летело ночью на Харьков и область.

07:20

Ночью на Харьков и область летели БпЛА и КАБы

В 00:39 Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник, который летел курсом на Златополь. В 02:04 БпЛА двигались на Харьков с южной части региона. А в 02:22 объявили угрозу применения баллистики.

В 02:50 беспилотники вновь полетели в сторону Харькова с юга, а также возникла угроза для Лозовой. В 03:54 с севера на Харьковщину оккупанты выпустили КАБы.

Новая группа беспилотников в сторону Харькова была зафиксирована в 07:18.