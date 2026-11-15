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Новости Харькова 15 ноября 2026 года – главное за день

Общество 07:20   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова 15 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: что летело ночью на Харьков и область.

07:20

Ночью на Харьков и область летели БпЛА и КАБы

В 00:39 Воздушные силы ВСУ зафиксировали беспилотник, который летел курсом на Златополь. В 02:04 БпЛА двигались на Харьков с южной части региона. А в 02:22 объявили угрозу применения баллистики.

В 02:50 беспилотники вновь полетели в сторону Харькова с юга, а также возникла угроза для Лозовой. В 03:54 с севера на Харьковщину оккупанты выпустили КАБы.

Новая группа беспилотников в сторону Харькова была зафиксирована в 07:18.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: что летело ночью на Харьков и область.".