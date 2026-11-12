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Новости Харькова 12 ноября 2026 года – главное за день

Общество 07:30   12.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова 12 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью летела баллистика, БпЛА и авиабомбы.

Об угрозе применения баллистики Воздушные силы ВСУ предупредили в 00:53.

После чего ракеты полетели на Сумскую, Полтавскую, Киевскую области, а также – на Киев. Атака продолжалась до 02:00. После чего на Харьковщину оккупанты выпустили КАБы, а с севера на областной центр – БпЛА.

Уже под утро, в 05:13 украинские защитники предупредили о «Бандеролях» в Харьковской области.

В 06:51 на Харьков опять полетели беспилотники. Информации о «прилетах» в городе нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью летела баллистика, БпЛА и авиабомбы.".