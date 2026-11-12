Новости Харькова 12 ноября 2026 года – главное за день
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью летела баллистика, БпЛА и авиабомбы.
Об угрозе применения баллистики Воздушные силы ВСУ предупредили в 00:53.
После чего ракеты полетели на Сумскую, Полтавскую, Киевскую области, а также – на Киев. Атака продолжалась до 02:00. После чего на Харьковщину оккупанты выпустили КАБы, а с севера на областной центр – БпЛА.
Уже под утро, в 05:13 украинские защитники предупредили о «Бандеролях» в Харьковской области.
В 06:51 на Харьков опять полетели беспилотники. Информации о «прилетах» в городе нет.