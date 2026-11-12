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Когда на Харьковщине сегодня будут отключать свет – графики

Общество 07:15   12.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Когда на Харьковщине сегодня будут отключать свет – графики

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 12 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, пишут в АО «Харьковоблэнерго», ввели с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.".