Когда на Харьковщине сегодня будут отключать свет – графики
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 12 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Графики, пишут в АО «Харьковоблэнерго», ввели с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:
1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-22:00
3.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).