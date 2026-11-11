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Хаос на дорогах: почему в Харькове светофоры «сходили с ума» и как их спасти

Общество 20:13   11.11.2026
Оксана Якушко
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Хаос на дорогах: почему в Харькове светофоры «сходили с ума» и как их спасти Фото: www.pexels.com

Чтобы светофоры работали стабильно, не мигали и не прекращали работать во время аварийного отключения света, их необходимо оборудовать аккумуляторными модулями, рассказал МГ «Объектив» автоэксперт Александр Трепетин.

В тяжелой ситуации оказались все без исключения харьковские водители 10 ноября: когда напряжение в электросети скакало, «сходили с ума» и светофоры. Свет мигал, и светофоры хаотично переключались с красного на зеленый.

Чтобы светофоры были независимы от аварийных отключений света, их следовало оборудовать аккумуляторными блоками, которые заряжаются, например, от солнечных батарей. В случае отключения света такой светофор переходит в автономный режим и продолжает стабильную работу на аккумуляторах. Подобные приборы установили в этом году во Львове, подключив их к солнечным батареям.

«Солнышком можно заряжать и не солнышком, но смысл в том, что нужны аккумуляторные модули для питания светофорных объектов. И это необходимо было делать еще 5 лет назад — позаботиться об альтернативных источниках питания для светофоров. К сожалению, в Харькове для этого, видимо, не хватило денег. Конечно, хватило денег на всевозможные цветы, деревья, крашеные бордюры. Но проблема есть», — констатирует автоэксперт Александр Трепетин.

Однако в беспорядке на дорогах, который возникает во время неисправности светофоров, не стоит винить только городские власти, говорит автоэксперт.

«Ведь по правилам дорожного движения при отключении светофоров водители должны пользоваться знаками приоритета, которые есть, никуда не делись и не требуют никакого питания. Они есть, но на них не смотрят», — отметил Александр Трепетин.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы светофоры продолжали работать во время аварийного отключения света, их нужно оборудовать аккумуляторными модулями, рассказал МГ «Объектив» автоэксперт Александр Трепетин.".