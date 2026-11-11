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Если не работает светофор: что означают сигналы регулировщика

Транспорт 20:04   11.11.2026
Татьяна Литвина
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Если не работает светофор: что означают сигналы регулировщика

Патрульные сообщили, что будут регулировать перекрестки на интенсивных участках дорог в Харькове, где не работает светофор.

«При необходимости инспекторы берут регулирование движения в свои руки, помогая водителям безопасно проезжать перекресток, а пешеходам переходить проезжую часть», — говорят в Патрульной службе.

регулировщик Харьков

Как понять сигналы регулировщика:

🔴 Лицом или спиной к вам, руки разведены/опущены или жезл изогнут — движение запрещено по всем направлениям (аналог красного сигнала).

➡️ Лицом к вам, правая рука с жезлом вытянута вперед – прямо движение запрещено, справа – разрешено (красный с зеленой стрелкой).

🟡 Рука с жезлом поднята вверх – сигнал «Внимание!». Движение запрещено, необходимо покинуть перекресток.

🟢 Левой стороной к вам, рука с жезлом вытянута вперед — движение разрешено по всем направлениям, включая разворот.

🟢 Левой стороной к вам руки опущены или прижаты — движение прямо или справа, с предпочтением пешеходам.

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Напомним, утром 11 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что на Харьковщине начались аварийные отключения. Энергетики просят экономно использовать электроэнергию.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 20:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, что будут регулировать перекрестки на интенсивных участках дорог в Харькове, где не работает светофор.".