Без газа останется один из районов Харькова в четверг: причина и адреса
Завтра, 12 ноября, специалисты проведут плановые работы на газовых сетях в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим услуги не будет по следующим адресам:
- проулок Фастовский дом. 4
- проулок Копиловский дом. 5, 11, 12
- ул. Бориса Шрамко дом. 31, 35, 47, 53, 55, 31-А, 31-Б, 31-В, 54
- ул. Сериковский дом. 3-А, 3, 5, 7, 9, 9-Б, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 36, 36-А, 46, 50, 54
- проулок Новиковский дом. 3, 5, 9, 12, 14
- проулок Винницкий дом. 5, 11, 11-Б, 16-А, 16
- въезд Нежинский дом. 4, 8, 9, 16, 16-А
- проулок Кобзарский дом. 8, 10, 12, 16
- ул. Нежинская дом. 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35
- проулок Башлаивский дом. 5, 6-А
- ул. Большая Панасовская дом. 103, 108, 132, 134, 136, 144
- ул. Сотника Костюченко дом. 19, 29, 33, 35, 37-А, 39, 41-А, 41, 43, 47, 44, 41-В
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.