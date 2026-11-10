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Напряжение расшатало в Харькове – итоги 10 ноября

Оригинально 23:00   10.11.2026
Оксана Якушко
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Напряжение расшатало в Харькове – итоги 10 ноября

В Харькове нестабильное напряжение в электросети не выдерживают даже поезда в метро. Начались пожары из-за коротких замыканий. «Объектив» напоминает главные новости 10 ноября.

Поезд метро ехал с открытыми дверями

Скачки напряжения в Харькове не выдерживают даже поезда метрополитена. Чрезвычайное происшествие произошло на Салтовской линии – между станциями «Барабашово» и «Киевской» – 9 ноября. Поезд ехал на полной скорости с открытыми дверями. Пассажиров в это время было немного, поэтому обошлось без пострадавших. В комментарии «Объективу» спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер пояснил: «В результате внезапной просадки напряжения произошел непредвиденный сбой в работе системы блокировки дверей». Они не закрылись в одном из вагонов. Поезд сняли с линии для осмотра и ремонта.

Аварийные отключения, скачки и советы энергетиков

Перепады в электросети в Харькове были особенно значительными накануне вечером. Утром 10 ноября начались аварийные отключения. Заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов отметил: причиной являются повреждения оборудования и снижение напряжения в высоковольтной сети. В «Харьковоблэнерго» пояснили: стабильное распределение мощности между регионами сейчас нарушено. Падению напряжения способствуют и сами потребители. Когда в отдельном микрорайоне включают свет, там происходит пиковая нагрузка, ведь одновременно включаются тысячи приборов – от холодильников до бойлеров. Из-за скачка потребления напряжение на линии резко проседает. Чтобы обезопасить технику, энергетики советуют установить реле типа «ZUBR», использовать стабилизаторы и не включать энергоемкие приборы одновременно. Особенно — в первые 15 – 20 минут после восстановления электроснабжения.

Из-за короткого замыкания произошел пожар в пригороде Харькова

Утром 10 ноября загорелся частный дом в Черкасской Лозовой. В задымленном помещении спасатели обнаружили 10-летнего мальчика, который крепко спал. Ребенка вовремя вынесли на свежий воздух. Он не пострадал, сообщили в ГСЧС. Спасатели призвали не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Автомобиль вылетел на пешеходный переход в Харькове

Пострадали двое пешеходов и женщина-водитель. ДТП произошло вечером 9 ноября на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого, сообщили в Нацполиции. По предварительной версии, водитель Škoda не предоставила преимущество в движении Dacia Logan. После столкновения авто Škoda отбросило на переход.

Журавлевский бор восстанавливают

«Харьковзеленстрой» сообщил, что среди молодых сосен высадили еще 60 саженцев дуба. Работы обещают продолжить весной.

Хэллоуин у животных

Харьковский экопарк показал угощение тыквами, которое устроили для подопечных. На корм пошли бывшие декорации Фестиваля тыкв, который проводили в парке одновременно с Балом хризантем.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове нестабильное напряжение в электросети не выдерживают даже поезда в метро. Начались пожары из-за коротких замыканий. «Объектив» напоминает главные новости 10 ноября.".