Восстановление Журавлевского бора: какие деревья посадили коммунальщики (фото)

В Харькове продолжаются работы по восстановлению Журавлевского бора, сообщили в пресс-службе городского совета.

«В частности, озеленители СКП «Харьковзеленстрой» высадили среди молодых сосен 60 саженцев черешчатого дуба. Таким образом, специалисты создают смешанный лес с устойчивой экосистемой», — отметили в мэрии.

Высадку деревьев продолжат весной.

Отмечается, что коммунальщики планируют высадить на Журавлевке как хвойные, так и лиственные породы.

Напомним, два года назад, 16 сентября 2024 года, масштабный пожар после российского обстрела окончательно уничтожил Журавлевский бор, который до этого годами высыхал из-за неизлечимой корневой губки. Коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» всего высадили более 30 тысяч сосен и сотню дубов со стороны пляжа, создавая более устойчивую к грибковым болезням смешанную экосистему. В то же время участок возле ТРЦ «Караван» до сих пор ждет разминирования и корчевания пней.

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