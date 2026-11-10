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Восстановление Журавлевского бора: какие деревья посадили коммунальщики (фото)

Общество 12:10   10.11.2026
Виктория Яковенко
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Восстановление Журавлевского бора: какие деревья посадили коммунальщики (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продолжаются работы по восстановлению Журавлевского бора, сообщили в пресс-службе городского совета.

«В частности, озеленители СКП «Харьковзеленстрой» высадили среди молодых сосен 60 саженцев черешчатого дуба. Таким образом, специалисты создают смешанный лес с устойчивой экосистемой», — отметили в мэрии.

Высадку деревьев продолжат весной.

Отмечается, что коммунальщики планируют высадить на Журавлевке как хвойные, так и лиственные породы.

высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харьковский горсовет
высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харьковский горсовет
высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харьковский горсовет
высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, два года назад, 16 сентября 2024 года, масштабный пожар после российского обстрела окончательно уничтожил Журавлевский бор, который до этого годами высыхал из-за неизлечимой корневой губки. Коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» всего высадили более 30 тысяч сосен и сотню дубов со стороны пляжа, создавая более устойчивую к грибковым болезням смешанную экосистему. В то же время участок возле ТРЦ «Караван» до сих пор ждет разминирования и корчевания пней.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжаются работы по восстановлению Журавлевского бора, сообщили в пресс-службе городского совета.".