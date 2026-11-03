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Сегодня 3 ноября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   03.11.2026
Оксана Горун
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Сегодня 3 ноября 2026: какой праздник и день в истории

3 ноября – День инженерных войск ВСУ. В этот день 1783 года Джордж Вашингтон приказал расформировать Континентальную армию США. В 1918-м в Первой мировой войне капитулировала Австро-Венгрия, а в Германии началась Ноябрьская революция. В 1937-м в урочище Сандармох расстреляли видных деятелей Украины. В 1938-м Франклин Рузвельт вторично выиграл выборы президента США. В 1941-м взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1943-м началось сражение за Киев. В 1962-м родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, чья жизнь связана с Харьковом.

Праздники и памятные даты 3 ноября

3 ноября – День инженерных войск ВСУ.

В мире – Международный день биосферных заповедников.

Также сегодня: Всемирный день косплея, Всемирный день медузы и День клише.

Видео создано с использованием ИИ

3 ноября в истории

3 ноября 1783 года Джордж Вашингтон приказал расформировать Континентальную армию США, сообщает Музей Американской революции. Это произошло спустя два месяца после официального завершения Войны за независимость США, которая продолжалась с 1775-го. 3 сентября 1783 года, подписав Парижский договор, Великобритания признала независимость своих мятежных заокеанских колоний (хотя обе стороны ратифицировали документ позже – в 1784-м). Договор определил границы нового государства, в том числе – с территориями Северной Америки, которые остались британскими (преимущественно – современной Канадой). Генерал Вашингтон был главнокомандующим американской армией с первого года войны за независимость. 4 декабря 1783-го он провел прощальную встречу со своими офицерами в таверне «Фраунсес» в Нью-Йорке. А 23 декабря сложил полномочия главнокомандующего Континентальной армии перед Континентальным конгрессом.

3 ноября 1918 года Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.

Распад Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны
Как распадалась Австро-Венгерская империя. Иллюстрация: AlphaCentauri

3 ноября 1918 года началось Кильское восстание, которое стало толчком для Ноябрьской революции в Немецкой империи. Подробнее.

3 ноября 1918 года в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое единогласно приняло решение о присоединении Северной Буковины к ЗУНР.

3 ноября 1936 года президентские выборы в США второй раз выиграл Франклин Рузвельт. Подробнее.

3 ноября 1937 года в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». Подробнее.

3 ноября 1941 года взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры, построенный в XI веке. Подробнее.

Взрыв Успенского собора Киево-Печерской Лавры
Фото: ukrainaincognita.com

3 ноября 1943 года началась битва за Киев между Красной армией и Вермахтом. Подробнее.

3 ноября 1962 года родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко. Подробнее.

Церковный праздник 3 ноября

3 ноября — день памяти  мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 ноября выпал первый снег, зима будет ранней.

Если солнечный день, то в ближайшие дни погода будет ясной, но морозной.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сажать деревья.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 ноября – День инженерных войск ВСУ. В этот день 1783 года Джордж Вашингтон приказал расформировать Континентальную армию США".