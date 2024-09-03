Сегодня 3 сентября: какой праздник и день в истории

3 сентября 1943 года во Второй мировой войне капитулировала Италия. В 1914-м Украинские сечевые стрельцы приняли присягу на верность Австро-Венгерской империи. В 1791-м во Франции утвердили первую конституцию. В 1783-м Великобритания и ее бывшие колонии подписали Парижский договор, согласно которому британцы признали независимость США. В 1189-м короновали короля Англии Ричарда I (Львиное Сердце).

Праздники и памятные даты 3 сентября

3 сентября в мире – День открытия уникальности ДНК.

Также отмечают: День небоскреба, День рождения бюстгальтера.

3 сентября в истории

3 сентября 1189 года короновали короля Англии Ричарда I, который более известен по своему прозвищу – «Львиное Сердце».

Прославленный полководец, король-крестоносец и наконец «надежда Англии» из легенд о Робине Гуде… На самом деле, он был далеко не таким «рыцарем без страха и упрека», которым его частенько изображали в литературе. Большую часть своей жизни Ричард конфликтовал и воевал с отцом и братьями (в разных конфигурациях – то с братьями против отца, то сам против разных братьев). Дело в том, что у отца Ричарда Генриха II Плантагенета было четверо сыновей, которые дожили до взрослого возраста. А еще — сложные отношения с женой Алиенорой Аквитанской, которая, как считают, и настроила сыновей против отца. Конечно, ключевым предметом для бесконечных распрей в королевской семье был вопрос власти и наследства. На тот момент делили не только Англию, но и ее территории на континенте (в настоящее время — часть Франции). Генрих II, тяжело заболев в 1170 году, решил еще при жизни разделить территории между сыновьями. Ричард среди них был вторым (по рождению третьим, но самый старший из его братьев умер в детстве). Старший из братьев — Генрих Молодой — должен был стать королем Англии, а также получить Анжу, Мэн и Нормандию. Ричарду отец назначил земли его матери – Аквитанию. Третий сын короля Джеффри получал Бретань. Без земель остался только самый младший из братьев – Иоанн, так и вошедший в историю Великобритании как Иоанн Безземельный. В массовой культуре он более известен как «злой младший брат короля Ричарда Львиное Сердце» — принц Джон (в дальнейшем он все-таки стал королем Англии, после смерти брата).

Следуя воле отца, Ричард переехал в Аквитанию. С ним уехала мать Алиенора. В 14 лет парня официально признали герцогом Аквитании и графом Пуату. Однако спокойно ему не сиделось. Ричард принял участие в восстании против собственного отца, которое поднял старший брат Генрих Молодой. Этому не терпелось царствовать, хотя бы над частью из выделенных отцом земель, а Генрих II жестко контролировал его бюджеты. Кроме того, считали, что сыновей на бунт подбила мать – королева. Чтобы противостоять королю Англии, братья (Джеффри также к ним приобщился, а Иоанн был с отцом в Англии) заручились поддержкой короля Франции Людовика VII. Именно на этом этапе и именно Людовик посвятил Ричарда в рыцари.

Дальше мятежник поехал на свои земли – поднимать баронов против отца. Однако Генрих II также не сидел, сложа руки. Он собрал армию из 20 тысяч наемников и дал бой собственным детям. После нескольких выигранных сражений Генрих предложил наследникам приличные условия мира, однако те отказались. Так что король продолжал военное давление. Армию Ричарда в результате он разбил, но тот скрылся с небольшой группой солдат. Бретань, принадлежавшая Джеффри, тоже пала. Кроме того, в плену у Генриха II уже была собственная жена и мать мятежников Алиенора, а также жены и невесты его сыновей. Боевые действия продолжались до 1174 года, когда после военного поражения мирное соглашение с Генрихом II подписал союзник его сыновей – король Франции Людовик VII. Отчаявшись победить отца, Ричард пришел ко двору Генриха II в Пуатье и буквально упал королю в ноги, вымаливая прощение. Генрих сына простил, но условия его дальнейшей жизни и правления сделал гораздо худшими, чем те, что были до бунта. Так же сложилась и судьба братьев Ричарда – всем им существенно «урезали» владения. А королева Алиенора осталась заложницей собственного мужа – как гарантия лояльности сыновей к отцу.

Ричарду же, кроме прочего, пришлось лично умиротворять баронов, которых он сам и подбил воевать за себя против Генриха II. Именно во время этой кампании против собственных баронов будущий король получил прозвище «Львиное Сердце». В этом контексте оно уже не выглядит так рыцарски, хотя современники действительно имели в виду его смелость и благородное обращение с противниками.

Примирение с отцом Ричарда не было длительным. В начале 1180-х принц вновь поконфликтовал со старшими членами семьи – он отказался отдать почтение старшему брату и наследнику английской короны Герниху Молодому. И тогда уже отец и два брата вторглись на земли Ричарда. Он смог успешно дать бой войскам родственников. В процессе союзы менялись, сыновья Генриха поочередно привлекали на свою сторону короля Франции (уже нового – Филиппа II). Противостояние приостановилось после внезапной смерти Генриха Молодого от дизентерии. Ричард вдруг стал старшим сыном и наследником английской короны. На этом «разборки» с отцом можно было бы и завершить. Но упрямый наследник не захотел отказаться от Аквитании в пользу младшего брата – Иоанна Безземельного. В 1184 году Иоанн при поддержке Джеффри и с подачи отца попытались отбить у Ричарда Аквитанию, а тот в ответ разграбил владения Джеффри – Бретань.

Конфликт между братьями тлел и разгорался вплоть до 1186 года, когда Джеффри погиб на турнире. Но и после этого с отцом Ричард не примирился. В 1187-м он заключил союзнический договор с французским королем Филиппом II. В этот период и Ричард, и Филипп приняли звание крестоносцев (впоследствии, когда королями были уже оба, они возглавили Третий крестовый поход). Генрих II, очень недовольный сближением сына с французской короной, постоянно присылал гонцов и требовал, чтобы Ричард прибыл в Англию. А тот, конечно, не спешил, лишь укрепляя свои замки. 4 июля 1189 года объединенные войска Ричарда и Филиппа разбили армию Генриха, и тот согласился признать сына наследником всех земель, на которые тот претендовал. Вскоре после этого король умер (дав повод пересудам, что сын приложил к этому руку). Ричард Львиное Сердце стал королем Англии. При этом уже вскоре он отправился в Третий крестовый поход, после которого попал в плен. Так что за все время своего правления в Англии этот король провел всего около полугода. За это время там, конечно, развернулась война за власть, достойная отдельного рассказа.

3 сентября 1783 года завершилась Война за независимость США, продолжавшаяся с 1775-го. Еще в 1776-м Соединенные Штаты провозгласили свою независимость. Однако именно 3 сентября 1783-го, подписав Парижский договор, эту независимость признала Великобритания. Кроме двух ключевых сторон противостояния, в подписании принимали участие союзники американцев – Испанская империя и Королевство Франция. Также договор установил границу между США и теми территориями Северной Америки, которые остались британскими (сейчас это Канада) – хотя их в дальнейшем еще уточняли.

3 сентября 1791 года утвердили первую конституцию Франции – на тот момент еще не республики, а королевства.

Насколько долго ее составляли и согласовывали, можно оценить по дате создания Учредительного собрания (9 июля 1789 года). Преамбулой к конституции стала Декларация прав человека и гражданина, которую приняли 26 августа 1789 года. Работали над текстом один за другим два конституционных комитета. Первый состав (где представителей третьего сословия было столько же, сколько первого и второго вместе) так и не смог найти общий язык – в основном «ломали копья» вокруг вопроса масштабов власти, которую нужно оставить королю, а также – каким должен быть парламент (одно- или двухпалатным) . В следующий состав комитета входило немало дворян, среди прочих – знаменитый интриган Талейран – будущий министр иностранных дел Наполеона Бонапарта, «вовремя предавший» императора. Дольше всего не могли найти компромисс по гражданству – все ли имеют равные права, или все же кто-то «равнее». В конце концов решили предоставить политические права только «активным гражданам» (налогоплательщикам старше 25 лет), остальные же получили только гражданские права. Это вызвало негодование Максимильена Робеспьера и других радикальных революционеров. Когда разработчики конституции все же согласовали ее между собой, еще немало времени потратили на переговоры с Людовиком XVI, не желавшим уступать власть (ему оставляли только исполнительную, без законодательной, судебную делали полностью независимой). В конце концов, король смирился.

3 сентября 1914 года добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов, который создали в августе во Львове, принял присягу на верность Австро-Венгерской империи.

3 сентября 1943 года Италия капитулировала во Второй мировой войне. Перед этим в стране произошел мятеж против «дуче» Бенито Муссолини — его отстранили от власти.

Популярность Муссолини падала вслед за поражениями итальянской армии в войне. А этих поражений было гораздо больше, чем побед. В принципе, вся история участия Италии во Второй мировой войне – это история фиаско. И проиграть войну фашисты могли бы гораздо быстрее, если бы не нацистские союзники, постоянно помогавшие неудачникам. Самый известный эпизод этого «военного пути вникуда» – это самовольное (без согласования с союзниками) вторжение итальянцев в Грецию. После непродолжительного периода успешных боевых действий Италия начала отступать и терять ранее захваченные территории Албании. Поэтому немцам пришлось перебросить часть войск на Балканы — греческая армия сложила оружие. Однако, кроме этого, европейского, театра боевых действий было немало головокружительных поражений итальянских войск в Африке. В 1941-м итальянцы там «довоевались» до того, что потеряли свою Восточную Африку. Так что нацистам пришлось отправить на помощь союзникам Немецкий Африканский корпус. Несмотря на то, что Муссолини вслед за вторжением Германии в СССР объявил войну Союзу, помощи от итальянцев было мало. Более того, немецкое командование вообще пыталось минимизировать участие итальянской армии в боях с советской армией, чтобы союзники не распыляли силы и сосредоточились на Африке.

Однако Африка нацистам с фашистами не далась. После значительных успехов Африканского корпуса немецкого генерала Роммеля в первой половине 1942 года, во второй раз началось контрнаступление английских войск под Эль-Аламейном. Британское войско разгромило противников. А в ноябре в Марокко высадились еще и американцы. Бои продолжались около полгода, но 13 мая 1943-го итальянско-германские войска в Африке (около 250 тысяч военных) капитулировали в Тунисе. Уже 10 июля 1943 года англичане с американцами высадились на Сицилии. Муссолини, по традиции, побежал за помощью к Гитлеру. Но тому уже было не до спасения союзника-неудачника – его войска участвовали в одной из ключевых и переломных битв – на Курской дуге. Так что защитить Сицилию не казалось возможным.

На этом этапе политические соратники Муссолини решили убрать «дуче» с должности и заручились поддержкой «задвинутого в дальний угол» во времена фашистской диктатуры короля Италии Виктора Эммануила III.

Однопартийцы заставили Муссолини созвать так называемый «Большой фашистский совет» – коллективный руководящий орган страны. И этот совет в ночь на 25 июля 1943 года вынес резолюцию, требовавшую передачи верховного командования армией королю (фактически же речь шла об отставке Муссолини). Итальянский диктатор не признал эту резолюцию обязательной для себя. Но на следующий день Виктор Эммануил вызвал «дуче» к себе на аудиенцию, где сообщил ему об его отставке. После этого Муссолини арестовали. В стране сформировали правительство во главе с маршалом Пьетро Бадольо. Когда же информация об аресте Муссолини стала распространяться по стране, то вызвала масштабные антифашистские выступления. В результате 27 июля в Италии объявили о роспуске Фашистской партии. Бадольо начал тайные переговоры с англичанами и американцами об условиях прекращения боевых действий. Следствием этих переговоров и стало подписание перемирия (в том числе итальянцы обязывались выдать союзникам Муссолини). Официально о капитуляции в Италии заявили 8 сентября. Но в Италию тут же вторглись немецкие войска – оккупировали часть территории и освободили Муссолини. 23 сентября он возглавил уже абсолютно марионеточную «Итальянскую социальную республику», созданную на оккупированных немцами землях. При этом та часть итальянской армии, которая осталась верной королю, в течение 1943 – 1945 годов воевала на стороне антигитлеровской коалиции на разных театрах боевых действий, а на оккупированных немцами территориях развернулось партизанское движение Сопротивления.

Церковный праздник 3 сентября

3 сентября чтят память священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним мучеников Феофила, диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, девы, и Евфимия. Они пострадали во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования христиан обострились после пожара в Никомедийском императорском дворце. Язычники обвинили христиан в преднамеренном поджоге. В результате в Никомедии на Рождество сожгли в храме до двадцати тысяч молящихся. Но местные христиане продолжали исповедовать свою веру и были готовы умереть за Христа. В то время умерли от пыток святые Дорофей, Мардоний, Мигдония, Петр, Индис и Горгоний. Некоторым из них отсекли головы мечом, других сожгли, засыпали землей или утопили в море. Воина Зинона, разоблачавшего жестокость императора Максимиана, забили камнями и обезглавили. Дева Домна – бывшая жрица, принявшая христианство, и Евфимий хоронили тела мучеников, за что и их самих убили язычники. Епископ Анфим по просьбе паствы скрывался в поселке недалеко от Никомедии. Он слал пастве письма поддержки. Одно из них перехватили и передали императору. Допросили адресата письма – диакона Феофила. Он не выдал епископа и умер под пытками. Однако Максимиан все-таки выяснил, где находится святой Анфим и послал за ним отряд воинов. Они столкнулись с епископом в пути, но не узнали его. Анфим угостил воинов обедом, а потом признался, что он и есть тот человек, которого они должны задержать. Воины хотели отпустить Анфима и сообщить императору, что его не нашли. Однако святой не переносил лжи и не согласился на это. Воины же, увидев его убеждения, и сами поверили в Христа и приняли Крещение. При этом Анфим все-таки заставил их доставить себя императору. Тот приказал подвергнуть его жестоким пыткам, а затем отсечь голову.

Народные приметы

Если 3 сентября после обеда идет дождь, то погода испортится надолго.

Гром в этот день – к теплой осени.

Если погода хорошая, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 3 сентября

Нельзя оставлять в доме беспорядок.

День не подходит для признания в любви и предложения руки и сердца.

Нельзя отказывать просящим о помощи.