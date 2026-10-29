Сегодня 29 октября 2026: какой праздник и день в истории

29 октября – День военного финансиста ВСУ, а также День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины. В 2015-м в этот день в Китае объявили об отказе от политики одного ребенка. В 1998-м США запустили в космос старейшего астронавта – 77-летнего Джона Гленна. В 1964-м из музея в США похитили коллекцию драгоценных камней, в том числе «Звезду Индии». В 1941-м немцы захватили Чугуев. В 1923-м Турцию провозгласили республикой. В 1618-м казнили капера и фаворита английской королевы Елизаветы I Уолтера Рэли.

Праздники и памятные даты 29 октября

29 октября в Украине – День военного финансиста Вооруженных сил Украины и День работников службы вневедомственной охраны МВД Украины.

29 октября в мире – Всемирный день кодирования и Международный день ухода и поддержки.

В этом году 29 октября отмечают Всемирный день балета.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза, День отшельника.

Последний четверг октября – это Международный день вина «Кариньян».

Видео создано с использованием ИИ

29 октября в истории

29 октября 1618 года казнили сэра Уолтера Рэли – одну из самых ярких персон времен правления английской королевы Елизаветы I. Подробнее.

29 октября 1923 года Турцию провозгласили республикой. Подробнее.

29 октября 1941 года немецкие войска оккупировали Чугуев, а также Липцы и Старый Салтов. Подробнее.

29 октября 1964 года произошло дерзкое ограбление Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Оттуда украли коллекцию из 22 драгоценных камней, в том числе редких и знаменитых. Некоторые не нашли до сих пор. Подробнее.

29 октября 1998 года США запустили в космос самого возрастного астронавта – Джона Гленна. Подробнее.

29 октября 2015 года руководство Компартии Китая объявило об отказе от политики одного ребенка. Решение приняли на пленуме Центрального комитета партии. Всем супружеским парам в стране разрешили рожать двух детей. Новые правила заработали после внесения изменений в закон о планировании рождаемости – с 1 января 2016 года.

На тот момент в КНР уже ощущались тяжелые последствия принудительного ограничения рождаемости. Так, произошел «демографический перекос» населения по возрасту и полу. Доля пожилых людей росла, а трудоспособного населения – сокращалась. Также мужчин в Китае, по данным статистики, значительно больше, чем женщин (по официальным данным, на конец 2025 года в Китае было около 716,85 млн мужчин и 688,04 млн женщин). Одной из причин этого было то, что при возможности завести только одного ребенка супруги нередко прибегали к абортам в случае, когда УЗИ показывало девочку.

«В 2021 году правительство отменило все ограничения по рождаемости, чтобы противодействовать быстрому старению населения, сокращению рабочей силы и постоянно низкому уровню рождаемости, что угрожало экономическому росту», — отмечает Стэнфордский центр экономики и институтов Китая.

При этом исследователи Стэнфордского центра считают, что политика одного ребенка не является единственной причиной тяжелого демографического кризиса, который сейчас переживает КНР. Их оценки следующие: политика одного ребенка отвечает за снижение рождаемости в Китае на 38%. Остальные 62% обусловлены другими факторами: урбанизацией, повышением уровня образования, более высокими затратами на воспитание детей и т.д. Соответственно, в 2025 году Стэнфордский центр экономики и институтов Китая сделал прогноз, что отмена всех ограничений относительно разрешенного количества детей в семье вряд ли существенно повысит рождаемость.

Самые свежие данные подтверждают это предсказание. Так, население Китая сокращалось в течение четырех лет подряд (до 2025-го – данные за 2026-й будут известны только в следующем году). Число зарегистрированных браков уменьшилось примерно на 7,5% в первой половине 2026 года, писал Reuters. Так что от отмены ограничений правительство Китая уже переходит к стимулированию рождаемости – в основном введением программ финансовой поддержки семей с детьми.

Церковный праздник 29 октября

29 октября чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. Подробнее.

Народные приметы

Если на траве и деревьях иней – ожидайте потепления.

Если дождь пошел утром, то скоро закончится, а если вечером — продлится долго.

Если ветер южный, погода ухудшится надолго.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя оставлять детей без присмотра.

Нельзя спорить с близкими и вспоминать старые обиды.

Лучше не планировать в этот день важные дела, не совершать больших покупок и не вести дел с незнакомцами.