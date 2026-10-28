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Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА

Общество 13:00   28.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:00

Около 12:50 в Харькове был слышен взрыв

Враг атаковал боевым дроном Основянский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Информация дополняется здесь.

12:21

В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ

На прошлой неделе с должности директора департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета уволился Константин Лыска. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на источники в политических кругах.

Антикоррупционеры напоминают: Лыска пришел в городской совет в 2023 году, сначала как заместитель директора этого департамента.

«Лыска — экс-работник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. В 2018 году он работал в должности главного инспектора строительного надзора отдела по работе с разрешительными документами ГАСИ», — добавили в ХАЦ.

11:25

В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта

Утром 28 октября в пресс-службе мэрии написали о перебоях электричества в Харькове. Из-за этого есть проблемы с движением электротранспорта в городе.

В связи с перебоями в электроснабжении троллейбусы № 11 и 27 временно изменили маршруты и курсируют от разворотного круга «Новый Быт» до площади Конституции, предупреждают в мэрии. На время отсутствия троллейбусного сообщения от пр. Дзюбы до ст. м. «Холодная гора» временно курсирует автобус.

09:22

Восемь раз пытались прорваться россияне на Харьковщине в течение минувших суток, пишет Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Охримовки и Малой Волчьей. На Купянском – ВСУ отбили три штурма врага в районе Радьковки.

07:20

Ночь на Харьковщину летели беспилотники и авиабомбы, предупреждали также о пусках баллистики

Сразу после полуночи на Харьков полетели российские БпЛА. Также Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках баллистики.

В 01:22 оккупанты выпустили на Харьковскую области авиабомбы, а в 02:26 – в сторону Близнюков полетели беспилотники.

Уже утром, в 05:25, угроза ударов БпЛА возникла и для Харькова. После чего беспилотники зафиксировали в Лозовском районе.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".