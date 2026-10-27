Россияне разбомбили склад с книгами еще одного харьковского издательства

Россияне попали по складу с книгами в День украинской письменности и языка, сообщили на странице издательства КСД в соцсетях.

«Мы вынуждены сообщить, что враг попал в наш склад. Атака на район, где находится, продолжается. Сегодня удача нам не улыбнулась. Нас радует одно: никто из сотрудников не пострадал. Мы очень хотим показать вам новинки, готовившиеся на ноябрь. Но пока выясняем детали, еще не можем оценить масштабы разрушений и понять, как будем работать дальше. Уже сейчас понятно, что последствия атаки неизбежно отразятся на выходе новинок, старт которых мы планировали на 5 ноября», — пояснили в издательстве.

Также в КСД отметили, что вынуждены перенести анонсы, чтобы оценить ситуацию и понять, как действовать дальше.