Росіяни розбомбили склад з книжками ще одного харківського видавництва

Росіяни поцілили склад із книгами у День української писемності та мови, повідомили на сторінці видавництва КСД у соцмережах.

«Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Сьогодні фортуна нам не усміхнулася. Нас тішить одне: ніхто зі співробітників не постраждав. Ми дуже хочемо показати вам новинки, які готували на листопад. Але поки з’ясовуємо деталі, ще не можемо оцінити масштаби руйнувань і зрозуміти, як працюватимемо далі. Уже зараз зрозуміло, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт якого ми планували на 5 листопада», – пояснили у видавництві.

Також у КСД зазначили, що змушені перенести анонси, щоб оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти далі.