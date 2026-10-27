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Росіяни розбомбили склад з книжками ще одного харківського видавництва

Події 21:30   27.10.2026
Оксана Якушко
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Росіяни розбомбили склад з книжками ще одного харківського видавництва

Росіяни поцілили склад із книгами у День української писемності та мови, повідомили на сторінці видавництва КСД у соцмережах.

«Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Сьогодні фортуна нам не усміхнулася. Нас тішить одне: ніхто зі співробітників не постраждав. Ми дуже хочемо показати вам новинки, які готували на листопад. Але поки з’ясовуємо деталі, ще не можемо оцінити масштаби руйнувань і зрозуміти, як працюватимемо далі. Уже зараз зрозуміло, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт якого ми планували на 5 листопада», – пояснили у видавництві.

Також у КСД зазначили, що змушені перенести анонси, щоб оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти далі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 21:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни поцілили склад із книгами у День української писемності та мови, повідомили на сторінці видавництва КСД у соцмережах.".