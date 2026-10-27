Новини Харкова — головне 27 жовтня: атака БпЛА на місто, радіодиктант

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:00

Головні події доби у відеодайджесті

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19:58

28 жовтня станцію метро “Архітектора Бекетова” закриють на добу для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба Харківської підземки

«На цей час поїзди будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Графіки руху поїздів Олексіївською лінією метрополітену у будні лишаються без змін, за виключенням відправлення зі станції «Архітектора Бекетова»», – розповіли у метрополітені.

Але громадяни зможуть використовувати станцію як тимчасове укриття на час повітряних тривог.

Відкриють станцію метро «Архітектора Бекетова» для обслуговування пасажирів о 5:30 29 жовтня, у середу.

16:03

Наводив удари по енергетиці Харкова: вирок отримав наркозалежний

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант «зливав» до ФСБ координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів обласного центру, по яких ворог готував нову серію ракетно-дронових атак.

«У такий спосіб окупанти сподівалися зірвати підготовку прифронтового міста до опалювального сезону та залишити сотні домівок харків’ян без електроенергії», – зазначили правоохоронці.

В СБУ кажуть: зрадником виявився місцевий наркозалежний, який раніше працював на підприємстві теплоенергетики. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав гроші «на дозу» у телеграм-каналах.

Чоловіка викрили у липні 2025-го. Суд визнав його винним у держзраді. Фігуранту призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

15:06

Як писали в Харкові радіодиктант національної єдності

До написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності в Харкові долучились викладачі мистецьких шкіл, співробітники закладів культури, працівники співробітники КП “Харківський метрополітен” та фахівці Харківської міської філії “Газмережі”.

13:40

Близько 13:30 у Харкові було чутно вибух

Мер Ігор Терехов інформує, що, попередньо, зафіксували влучання ворожого БпЛА по торгівельному центру в Слобідському районі. Інформацію уточнюють.

13:39

Ще двоє людей звернулися за допомогою до лікарів в Дергачах

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:22

Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Дергачі

Про це інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:10

Чого чекати від листопада жителям Харківщини? Прогноз синоптиків

Як повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей, в останній місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у листопаді також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

12:58

Інформація про постраждалих внаслідок удару по Дергачах не надходила

“Зафіксовано влучання в складську будівлю. Пошкоджено обладнання АЗС, автомобіль”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

12:50

Росіяни вдарили по одному з підприємств на території Дергачів

Наслідки влучання з’ясовують, інформує начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

12:35

Близько 12:20 у деяких районах Харкова та передмісті було чутно вибух

“Дуже гучний вибух, який було чутно на території Малоданилівської громади, стався на території сусідньої територіальної громади, на межі з Малоданилівською громадою. У районі промислової зони спостерігається задимлення”, – пише начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету, що летіла на Харків.

10:26

По Ізюму вдарила російська ракета

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив ракетою по Ізюму. Внаслідок “прильотів” пошкоджені вісім приватних будинків, гараж та сім авто. Постраждалих немає.

08:50

Дев’ять разів окупанти намагалися прорватися на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Охрімівки, Шабельного та Чугунівки. На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ЗС РФ біля Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9679 дронів-камікадзе та здійснили 2518 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 12 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

07:16

КАБи, БпЛА та швидкісні цілі фіксували вночі над Харківщиною

Близько опівночі на Харківщині зафіксували російські безпілотники. У Повітряних силах ЗСУ уточнили: дрони летіли на захід. А вже о 01:11 БпЛА взяли курс на обласний центр.

О 01:21 на Харківську область окупанти запустили авіабомби, невдовзі знову виникла загроза ударів безпілотниками.