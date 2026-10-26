Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

Харків знову під ударом, є загиблі: що відомо

Події 21:23   26.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Харків знову під ударом, є загиблі: що відомо Фото: Харківська міськрада

Після 18.00 26 жовтня Новобаварський район Харкова опинився під ударом. Є загиблі та постраждалі. Виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки та дитсадок.

Доповнено о 21:23. В ДСНС в Харківській області повідомили, що російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по Новобаварському району Харкова.

Доповнено о 21:02. Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ракетного удару по Новобаварському району. За його словами, внаслідок обстрілу двоє людей загинули. Постраждали чотири особи: 61-річний та 77-річний чоловіки, 60-річна жінка та 17-річна дівчина. Пошкоджено 10 гаражів, 4 приватні домоволодіння, 4 багатоквартирні будинки, будівлю ясла-саду. Ліквідовано пожежу двох автомобілів та нежитлової будівлі.

Ліквідація наслідків ворожої атаки продовжується.

Доповнено о 19:02. Внаслідок ударів по Новобаварському району вже двоє загиблих, четверо поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, повідомив Терехов.

Доповнено о 18:52. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина та поранена 17-річна дівчина. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Спалахнули автомобілі та пошкоджено 10 гаражів.

Доповнено о 18:35. Внаслідок удару по Новобаварському району за попередньою інформацією є загиблі та постраждалі, уточнив Терехов.

Доповнено о 18:26. Як повідомив Ігор Терехов, на даний момент відомо про одного постраждалого. Також на іншій локації – сильна пожежа.

Наслідки уточнюються.

Читайте також: Ворог ударив по Харкову увечері 26 жовтня: що відомо

Нагадаємо, увечері у суботу, 24 жовтня, росіяни знищили останній епіцентр у Харкові. Після серії ударів реактивними дронами в гіпермаркеті виникла масштабна пожежа. Мер Ігор Терехов зазначив: вогонь миттєво охопив усі торгові зали та склади. Атака на гіпермаркет продовжувалась і тоді, коли на місці вже працювали пожежники. Пресслужба ДСНС Харківщини повідомила: через повторні удари постраждали двоє рятувальників, знищено пожежну автоцистерну. Ще один пожежник постраждав під час гасіння пожежі. Відвідувачі та персонал торгового центру в момент атаки були в укритті. Усього за минулий тиждень місто пережило 36 «прильотів». Через них загинули троє людей.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
28.10.2026, 13:42
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
28.10.2026, 09:35
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
28.10.2026, 06:00
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
28.10.2026, 13:25
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026, 10:19

Новини за темою:

28.10.2026
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026
ДСНС показала фото та відео з місця нічних “прильотів” в Основ’янському районі
27.10.2026
Поранені та руйнування: росіяни атакували БпЛА і ракетами три міста Харківщини
27.10.2026
Миколаївця атакував FPV на дорозі Харків-Бєлгород: що він робив у прикордонні
27.10.2026
Зеленський: по центральній частині Лозової вдарила РФ вночі, горів ринок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків знову під ударом, є загиблі: що відомо», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 21:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 18.00 26 жовтня Новобаварський район Харкова опинився під ударом. Є загиблі та постраждалі. Виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки та дитсадок.".