Харків знову під ударом, є загиблі: що відомо

Після 18.00 26 жовтня Новобаварський район Харкова опинився під ударом. Є загиблі та постраждалі. Виникла пожежа. Пошкоджено житлові будинки та дитсадок.

Доповнено о 21:23. В ДСНС в Харківській області повідомили, що російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по Новобаварському району Харкова.

Доповнено о 21:02. Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ракетного удару по Новобаварському району. За його словами, внаслідок обстрілу двоє людей загинули. Постраждали чотири особи: 61-річний та 77-річний чоловіки, 60-річна жінка та 17-річна дівчина. Пошкоджено 10 гаражів, 4 приватні домоволодіння, 4 багатоквартирні будинки, будівлю ясла-саду. Ліквідовано пожежу двох автомобілів та нежитлової будівлі.

Ліквідація наслідків ворожої атаки продовжується.

Доповнено о 19:02. Внаслідок ударів по Новобаварському району вже двоє загиблих, четверо поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, повідомив Терехов.

Доповнено о 18:52. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина та поранена 17-річна дівчина. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Спалахнули автомобілі та пошкоджено 10 гаражів.

Доповнено о 18:35. Внаслідок удару по Новобаварському району за попередньою інформацією є загиблі та постраждалі, уточнив Терехов.

Доповнено о 18:26. Як повідомив Ігор Терехов, на даний момент відомо про одного постраждалого. Також на іншій локації – сильна пожежа.

Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, увечері у суботу, 24 жовтня, росіяни знищили останній епіцентр у Харкові. Після серії ударів реактивними дронами в гіпермаркеті виникла масштабна пожежа. Мер Ігор Терехов зазначив: вогонь миттєво охопив усі торгові зали та склади. Атака на гіпермаркет продовжувалась і тоді, коли на місці вже працювали пожежники. Пресслужба ДСНС Харківщини повідомила: через повторні удари постраждали двоє рятувальників, знищено пожежну автоцистерну. Ще один пожежник постраждав під час гасіння пожежі. Відвідувачі та персонал торгового центру в момент атаки були в укритті. Усього за минулий тиждень місто пережило 36 «прильотів». Через них загинули троє людей.